Les 9 fautes de frappe les plus coûteuses de l’histoire

La malédiction sur une bière d’époque

Coût de l’erreur: 502 996$

Un utilisateur d’eBay a subi à ses dépens les caprices de la fortune et de l’orthographe en mettant à l’encan une bouteille de bière Arctic d’Allsopp, brassée en 1852, et parfaitement conservée. Cette pièce de collection aurait pu lui rapporter un bon magot s’il en avait bien écrit le nom. Mais il a par mégarde présenté sa bouteille d’Allsop sans le second p, ce qui a empêché les collectionneurs de repérer la pièce par son nom officiel. Il n’a eu que deux offres et l’a finalement vendue 304 dollars, à peine plus de 5 dollars du prix de départ. Huit semaines plus tard, l’heureux acheteur a remis la même bouteille à l’encan sur eBay sous son nom complet. Il a reçu 157 offres, et en a tiré 503 300 dollars!

