Ôter une écharde facilement

Passez un glaçon sur la zone concernée afin de l’anesthésier un peu et de retirer l’écharde plus rapidement et sans douleur.

Vous pouvez aussi utiliser du sel d’Epsom pour ramollir votre peau et enlever l’écharde plus facilement. Retrouvez plus de façons insolites d’utiliser ce produit.