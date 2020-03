En quarantaine: 20 activités à faire chez soi

18 / 20 Shutterstock/Standret Organiser un tournoi de jeu Place au plaisir! Invitez des amis et la famille et amusez-vous! Sortez les nouveaux jeux de société (reçus à Noël et qui sont encore dans leur emballage!), les vieux classiques qui ne se démodent pas ou encore vos jeux vidéo entraînants. Faites des équipes et lancez-vous dans une compétition amicale! Vous ne verrez pas le temps passer et personne n’aura une minute pour râler contre la météo. Écouter les autres est l’une des façons de devenir plus intelligent… dans vos temps libres!

19 / 20 Shutterstock/Rawpixel.com Planifier un voyage Profitez de la grisaille pour vous évader mentalement sous des cieux plus radieux. Parcourez les blogues tenus par des voyageurs pour vous inspirer et trouvez votre prochaine destination. Vous savez déjà où vous voulez poser les pieds? Ramassez le maximum d’information et débutez la création de votre itinéraire. La pluie? Vous ne la remarquerez même plus!