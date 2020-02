Maquillage des sourcils: 9 erreurs courantes et comment y remédier

Vos sourcils encadrent vos yeux et assurent la symétrie du visage et l’expression des émotions. Voici toutefois les erreurs courantes à éviter pendant le maquillage des sourcils.

Pour prévenir l’apparence d’un sourcil en ligne continue à l’aspect burlesque, les femmes ont tendance à s’épiler avec excès et le résultat peut sembler forcé. Il n’y a rien de mal à vouloir affiner le départ des sourcils, mais attention à ne pas aller trop loin. Tenez votre crayon bien droit le long de votre nez, juste à côté du coin de l’œil, et épilez tout ce qui dépasse du crayon entre les sourcils.

Les colorer avec une mauvaise teinte

On tend à choisir d’instinct pour les sourcils la même couleur que celle que nos cheveux, ce qui n’est pas toujours réussi. En effet, on veut que les sourcils complètent le visage, pas qu’ils le dominent. Il vaut donc mieux les teindre d’une couleur de deux tons plus clairs que celle des cheveux. Cela facilitera la définition des sourcils et évitera qu’ils n’éclipsent le reste du visage.