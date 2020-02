Les cartes de Saint-Valentin: pourquoi elles sont si importantes!

3 / 6 Rawpixel.com/Shutterstock Le bonheur des uns… Une étude publiée en 2018 dans le journal Psychological Science a montré que le bonheur d’exprimer sa gratitude est plus grand chez ceux et celles qui écrivent à la main. L’écriture manuelle crée de nouveaux circuits dans le cerveau, ce que la dactylographie ne fait pas. L’écriture de mots d’amour et de remerciements libère de la dopamine dans le cerveau, procurant ainsi une sensation de bien-être. Lorsque l’on écrit des messages à ceux qui nous sont chers, la coordination entre la main et le cerveau établi de nouvelles voies neuronales qui améliore la compréhension et la mémoire. Au fil du temps, l’écriture de cartes, de notes et de lettres d’amour augmente l’efficacité de ces connexions neuronales, ce qui engendre un phénomène de cognition incarnée et contribue progressivement à un sentiment de bien-être et de bonheur. Les recherches en psychologie soulignent sans cesse l’importance des liens entre le bonheur, la gratitude, un sentiment général de bien-être et le développement de relations solides avec les autres. La technologie moderne peut écrire à votre place et envoyer instantanément des messages personnalisés en votre nom. Mais même si le destinataire peut apprécier le message, vous vous privez des effets bénéfiques de l’écriture manuscrite en n’engageant pas la coordination main-cerveau. Les courriels ne comptent pas non plus. Ne sous-estimez pas les bienfaits de l’écriture! Tenir un journal permet de mieux gérer votre stress et votre anxiété.

Faire participer les enfants Ce que les éducateurs appellent la fluidité d'écriture se construit avec l'écriture cursive. Celle-ci doit être enseignée dès le plus jeune âge, en offrant l'occasion de la pratiquer le plus souvent possible. Le cerveau ne peut jongler qu'avec un nombre limité de demandes concurrentes. En automatisant la fonction d'écriture, on l'allège des exigences cognitives que pose cette action sur la mémoire à long terme. En retour, cela libère la capacité de créer le contenu des messages que nous voulons transmettre. L'exemple de la danse sur glace illustre bien l'importance de développer la fluidité. Sans cette fluidité des mouvements et la perfection dans leur exécution, les médaillés d'or aux Jeux olympiques Tessa Virtue et Scott Moir n'auraient pas pu interpréter leur chorégraphie avec autant de créativité et d'intensité. Comme les habiletés en patinage ou en danse, l'écriture cursive n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil d'expression qui permet aux enfants de se construire une identité, dès leur plus jeune âge. Les messages d'amour et d'amitié, écrits dans leurs mots et inspirés de leurs propres expériences, transmettent quelque chose d'eux-mêmes au monde qui les entoure.