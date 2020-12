Aspect de la langue: 9 indices de santé révélés par votre langue

1 / 9

ARLEE.P/SHUTTERSTOCK

Une langue framboisée

Ce que ça pourrait signifier: Vous avez une carence en vitamines. Une langue rouge vif et luisante peut être un signe que votre corps manque de fer ou de vitamine B12. «La vitamine B12 et le fer sont nécessaires pour permettre aux papilles (petites protubérances) sur la langue d’atteindre leur maturité, explique Naomi Ramer, directrice de pathologie buccale et maxillo-faciale à l’hôpital Mount Sinai à New York. Si vous avez une carence en ces deux vitamines, vous perdez ces papilles, ce qui peut donner une apparence très lisse à votre langue.» Si vous souffrez d’une telle carence, vous remarquerez probablement aussi d’autres symptômes comme la fatigue, de la faiblesse, des problèmes d’équilibre et des pertes de mémoire.

Dans les cas graves, cela peut causer de la douleur en buvant des boissons chaudes ou en mangeant épicé. Les végétariens sont particulièrement sujets à avoir un faible taux de vitamine B12, qui se trouve dans certaines viandes. «Si vous remarquez que toute votre langue est rouge framboise et que vous êtes végétarien, demandez à votre médecin de vous prescrire des suppléments», explique la Dre Dale Amanda Tylor, otorhinolaryngologiste générale et pédiatrique pour ENT Associates of Santa Barbara à Solvang et Santa Barbara, en Californie. Une carence importante en vitamines peut aussi être associée à une maladie auto-immune du tube digestif, laquelle entraîne la malabsorption des vitamines par l’estomac.

