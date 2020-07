13 maladies transmises par les moustiques à connaître absolument

OLENA-YAKOBCHUK/SHUTTERSTOCK

Parmi les maladies transmises par des moustiques, on retrouve le virus du Nil (VNO)

Impossible de ne pas avoir entendu parler de celui-ci: de toutes les maladies transmises par les moustiques, le virus du Nil occidental est la maladie la plus redoutée, même si la plupart des gens infectés n’ont aucun symptôme et ne savent donc pas qu’ils en sont atteints. Ce qui signifie que vous n’avez pas d’inquiétude à avoir.

Selon Santé Canada, seulement 1% des personnes infectées développeront de graves problèmes du système nerveux central pouvant aller dans de rares cas jusqu’à la mort. On a observé quelques flambées au Canada ces dernières années, mais l’année record reste 2007 avec 2215 cas répertoriés. Selon Brad Leahy, un exterminateur du Maryland, les régions où l’on trouve le plus de cas d’infection au virus du Nil sont celles que survolent les oiseaux migrateurs: les moustiques qui piquent les oiseaux infectés deviennent porteurs du virus. Cela étant dit, on trouve le virus du Nil dans tous les États américains (à l’exception d’Hawaï et de l’Alaska) et toutes les provinces du Canada (à l’exception de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest).

Les symptômes du virus sont assez semblables à ceux de la grippe: maux de tête, douleurs au corps, fatigue, douleurs aux articulations, diarrhée, vomissements et, parfois, éruptions cutanées. Les signes indiquant que l’infection s’aggrave sont les fortes fièvres, la raideur, les convulsions, le coma ou la paralysie de certaines parties du corps. Il n’existe pas de vaccin contre le virus du Nil et les cas les plus graves nécessitent une hospitalisation. Pour vous protéger des moustiques qui sont de potentiels porteurs de ce virus, protégez votre peau, appliquez du chasse-moustiques.

