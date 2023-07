Protégez-vous des fraudes!

En mars 2022, dans une ville du nord de Toronto, un homme de 81 ans a été victime d’un fraudeur qui s’est fait passer pour son petit-fils . Il prétendait avoir été arrêté par la police et priait son grand-père de payer l’amende, ce qu’il s’est empressé de faire. Puis il y a eu un autre appel, soi-disant d’un agent de la Gendarmerie royale du Canada. L’«agent» a validé le récit du «petit-fils», en ajoutant qu’il fallait verser plus d’argent. En trois mois, le grand-père a fini par exécuter quatre versements – et s’est fait rouler de 100 000$CAD.

Les fraudeurs s’attaquent aux seniors par message direct sur les réseaux sociaux ou par texto en se faisant passer pour un petit-fils ou une petite-fille qui demande de l’argent pour une urgence médicale, un souci de déplacement, ou l’achat de livres pour les études. Ils glanent des infos personnelles grâce aux photos que leurs victimes publient sur Facebook ou Instagram et qui leur permettent de concevoir un message très crédible. Nous sommes plus portés à répondre quand le numéro d’appel semble familier. Sachez que les fraudeurs ont recours à des logiciels qui leur permettent de choisir le numéro de téléphone qui apparaîtra sur votre afficheur.

Rebecca D’Antonio de Orlando, en Floride, raconte qu’un homme connu sur un site de rencontre en ligne l’a extorquée de 100 000$US . Après des mois passés à établir une relation de confiance avec Rebecca via des courriels et des textos, «Matthew», qui prétendait être veuf et père célibataire, a réussi à convaincre sa victime d’exécuter des transferts en sa faveur en racontant avoir besoin d’argent pour régler des factures médicales, ou parce qu’il avait perdu sa carte de crédit.

Le catfishing consiste à incarner une personne qui n’existe pas. Le fraudeur utilise un faux nom et une photo bidon pour séduire une personne en ligne, le plus souvent via les réseaux sociaux – Facebook, Instagram ou une application de rencontre. Une fois la confiance établie, il demande de l’argent à sa victime.

C.J. Burton

Comment réduire le risque

Tout cela donne envie de débrancher et de revenir à l’ère prénumérique. Heureusement, les autorités et les entreprises de cartes de crédit s’attaquent sérieusement au problème.

Au cours des cinq dernières années, Visa a investi 9 milliards $US à l’échelle mondiale dans la prévention des fraudes et la cybersécurité, dont un investissement de 500 millions$US en intelligence artificielle, apprentissage machine et infrastructure de données. Cela permet de suivre en temps réel toute activité suspecte sur votre compte, à l’aide de plus de 500 «facteurs de risque» (indices) qui pourraient suggérer une fraude. Ce faisant, Visa arrive à identifier des modèles de cybercrimes et travaille en collaboration avec les forces de l’ordre pour retrouver ces criminels et les traduire en justice.

Pour faciliter l’identification et l’arrestation de fraudeurs et autres criminels, Visa travaille régulièrement aux côtés du ministère américain de la Justice, du FBI, des Services secrets et d’Europol. Au premier semestre 2021, cette collaboration a permis d’ébranler le fameux groupe de cybercriminels FIN7, responsable d’une entreprise mondiale de cartes bancaires – celles-ci étaient clonées pour permettre le retrait d’espèces aux distributeurs de billets –, qui ont récupéré des millions de dollars blanchis par le crime organisé.

Depuis 2018, Mastercard a investi plus d’un milliard $US en cybersécurité. Au cours des trois dernières années, l’entreprise a empêché 30 milliards $US de fraudes éventuelles contre ses clients. En 2020, pour stimuler l’innovation dans le domaine de la sécurité, Mastercard a lancé le Global Mastercard Intelligence and Cyber Centre of Excellence dans son centre technique de Vancouver.

«Si les personnes âgées sont un groupe cible connu, les fraudeurs s’intéressent à la plus jeune génération et visent désormais les 14-18 ans qui viennent d’ouvrir un compte courant et sont invités, via des plateformes comme Snapchat, à donner leurs coordonnées bancaires», déplore Natalie Kelly. D’après la Federal Trade Commission aux États-Unis, 44% des jeunes de moins de 30 ans, un chiffre astronomique, ont signalé avoir été victime d’une fraude qui leur a fait perdre de l’argent.

Il n’est pas nécessaire de maîtriser la technologie pour se protéger des cybercriminels. Il y a quelques précautions à prendre. Il suffit de les appliquer.