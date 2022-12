Reconnaître ces 14 fraudes en ligne pour savoir comment les éviter

Alors, comment se protéger? Les gens sont victimes d’escroquerie en ligne parce qu’ils baissent leur garde. Familiarisez-vous avec ces techniques d’arnaque courantes: ça vous incitera à y regarder à deux fois avant de cliquer. Vous apprendrez aussi à renforcer la sécurité de votre mot de passe, la sûreté et la confidentialité de votre cellulaire et celle que vous avez en ligne. Pour une défense à toute épreuve contre le piratage, les attaques et les virus informatiques potentiels, et ainsi éviter de faire partie des statistiques.

De plus, la pandémie a augmenté le sentiment d’isolement, ce qui a encouragé les gens à aller en ligne, pour le meilleur et pour le pire. «Les médias sociaux permettent facilement de cibler et de se connecter à une nouvelle victime. Ensuite, de l’arnaquer par des tactiques d’ingénierie sociale pour lui soutirer de l’information personnelle, implanter un maliciel ou une escroquerie de transferts de fonds», prévient Jason Glassberg, co-fondateur de Casaba Security. En 2022, des arnaques ciblant des donateurs en soutien à l’Ukraine utilisaient Facebook et Instagram pour solliciter des dons électroniques et empocher les fonds.

Vous vous croyez à l’abri des fraudes en ligne? Pourtant, c’est facile de se laisser berner par une offre de vacances incomparable… ou de paniquer face à de soi-disant arriérés d’impôt. Les escrocs, très convaincants, sont en plein essor. Près de 46% des Canadiens ont été victimes d’une fraude financière en 2022, selon un sondage de CPA Canada . Et la plus répandue est par carte de crédit: 24% s’en disent victimes. Ces données s’accompagnent de pertes de 362,7 millions $ en 2022, contre 96 millions $ en 2019, rapporte le Centre antifraude du Canada (CAFC) . Cette forte hausse est favorisée par tous les changements que l’on peut constater dans le monde. La pandémie aurait été un important accélérateur, avec l’utilisation de cartes de crédit sans contact de millions de gens pour leurs achats sur les sites Web des détaillants, soit la fraude prévalente au Canada .

Arnaque du faux essai gratuit

L’attrape: Une offre en ligne pour un essai gratuit d’un mois, tel un programme de perte de poids, un blanchiment dentaire ou autre produit aux résultats incroyables en un temps record. Votre paiement n’est que de 5,95$ pour de soi-disant frais d’expédition et de manutention…

Le piège: Se cachent dans les petits caractères, souvent de la couleur de l’arrière-plan, des conditions de paiement de 79$ à 99$ par mois, sans limites de temps. L’annulation de ces abonnements peut être un véritable parcours du combattant, et prendre des mois.

La réalité: «Ces types sont très rusés», affirme Christine Durst, experte en fraude sur Internet, et ex-consultante du FBI et de la Commission fédérale du commerce (FTC) aux É.-U. «Ils savent qu’on lit rarement les petits caractères avant de cliquer sur «j’accepte», et que même ceux qui le font ne recherchent que des nombres. Or les entreprises indiquent les montants et les chiffres en lettres. Et tout ce qui touche l’argent ou la durée se perd dans le texte.»

L’esquive: Pour prévenir l’arnaque à l’abonnement, lisez bien tous les petits caractères en lien avec l’offre, et méfiez-vous des témoignages. Consultez aussi TinEye.com, un moteur de recherche pour des images identiques sur le Web, ou faites une recherche d’image inversée sur le cellulaire. Si la dame au sourire radieux surgit partout avec diverses offres, son témoignage est très probablement fictif. Les entreprises établies vous permettront d’annuler une transaction, et si ce n’est pas le cas, annulez votre carte sur le champ et négociez un remboursement. Sinon, appelez votre compagnie de carte de crédit.

La plupart des services annoncent un prix qui contient souvent des frais cachés dont il faut se méfier, comme ces 20 frais cachés que vous payez probablement sans le savoir.