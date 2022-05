J’ai été arnaqué par ma meilleure amie

Un jour, Mair m’a appelé et a déclaré que le procureur de district exigeait 50 000$ pour classer son dossier. Je ne disposais pas de cette somme en liquide. Mais j’avais une bonne cote de crédit. Je l’ai donc laissée charger 50 000$ sur mes cartes de crédit au moyen de son compte PayPal, afin de faire abandonner les poursuites contre elle, ouvrant ainsi la voie à l’obtention de son héritage et à mon remboursement.

«Je t’avais dit que ça arriverait!», me suis-je écrié. J’étais bouleversé. J’ai trouvé un prêteur de caution et l’ai payé 4200$ pour la faire sortir de prison. C’est là que j’ai découvert que son vrai nom était Marianne Smyth et pas Mair Smyth. Mais elle m’a remboursé le lendemain, à sa libération. Ou plutôt, l’homme marié qu’elle fréquentait à l’époque m’a remboursé. J’ignorais (tout comme lui) qu’elle l’arnaquait également.

J’avais lu des articles sur des maris dépossédant ainsi leur femme de millions de dollars en polices d’assurance. Il s’agissait ici de 5,5 millions de dollars. Et selon les courriels et textos que je lisais, plusieurs membres de sa famille semblaient la détester. Ils pourraient lui tendre un piège, ai-je songé.

Au bout de 14 mois d’amitié, Mair et moi étions comme frère et sœur, terminant même nos appels téléphoniques d’un «je t’aime». Elle m’a dit que ses avocats éprouvaient des difficultés pour récupérer son héritage et l’avaient mise en garde contre une clause dans le testament de son oncle stipulant que si un membre de la famille était reconnu coupable d’un délit, cette personne perdrait sa part de l’héritage.

Joleen Zubek

Une découverte dévastatrice

Quelques mois plus tard, Mair a de nouveau été arrêtée. Elle m’a expliqué que le juge responsable de son dossier voulait qualifier son geste de charger mes cartes de crédit avec son compte PayPal de «blanchiment d’argent» et la punir de 30 jours de prison. Cette sentence ne punissait pas un crime – elle affirmait qu’il s’agissait juste d’une «tape sur la main» – et m’a assuré, une fois de plus, que dès qu’elle sortirait et recevrait son héritage, elle me rembourserait.

Mair m’appelait quotidiennement depuis la prison. Quand j’ai annoncé vouloir lui rendre visite, elle m’a supplié de ne pas le faire. «Je ne veux pas que tu me voies dans cet état», a-t-elle imploré. Mais j’ai insisté. Je me suis donc inscrit sur le site internet de la prison pour planifier une visite. C’est là que tout s’est effondré et que la véritable dévastation qu’elle avait semé dans ma vie a commencé à apparaître.

Le site indiquait que Mair était incarcérée pour vol aggravé. C’était loin d’être une simple tape sur la main.

J’ai pris congé et me suis précipité dans un palais de justice de Los Angeles. Les mains tremblantes, j’ai commencé à passer en revue toutes les archives que j’ai pu trouver du dossier de Mair. J’ai découvert qu’elle m’avait menti sur tout. J’avais soudain l’impression de manquer d’air.

J’ai appris que les 50 000$ que je l’avais autorisée à charger sur mes cartes de crédit avaient servi à payer 40 000$ dans le cadre d’une entente relative au plaidoyer pour une accusation de vol aggravé à laquelle elle faisait face pour avoir volé plus de 200 000$ à l’agence de voyages qui l’employait. Si elle n’avait pas pu disposer de ces 40 000$, elle aurait été condamnée à cinq ans de prison, et pas les 30 petits jours qu’elle a réellement purgés.

Ses comptes en banque n’avaient jamais été gelés, ai-je découvert. Il n’y avait pas de riche famille irlandaise ou d’héritage. Elle n’était même pas irlandaise! Il ne s’agissait que d’un tissu de mensonges brodé pour me piéger.

Je suis rentré chez moi et me suis effondré dans les bras de mon mari. «Comment ai-je pu laisser cela nous arriver?», ne cessais-je de sangloter. J’étais inconsolable.

Finalement, ma douleur a laissé place à une colère farouche et à la détermination d’agir.

Le jour où Mair a été libérée de prison, je l’ai mise face à ses mensonges dans le parking devant notre immeuble. Je lui ai dit que je savais qu’elle n’était pas irlandaise. Je savais que personne n’avait gelé ses comptes. Je savais qu’il n’y avait pas d’héritage. Elle a tout nié en bloc. «Ce n’est pas vrai Jonathan! Ce n’est pas vrai!», ne cessait-elle de plaider, des larmes ruisselant sur son visage.

Mais je savais désormais que ces larmes, comme tout le reste de sa vie, étaient une pure fabrication. Et je ne croyais plus un mot de ce qu’elle racontait. J’ai serré les poings, la mâchoire tendue, et j’ai tourné les talons. Nous ne nous sommes plus jamais reparlé.

Quelques jours plus tard, en mars 2017, je suis allé porter plainte. L’agent qui m’a reçu semblait douter de pouvoir faire quoi que ce soit. «Ne donnez pas votre argent à des inconnus», ont été ses derniers mots à mon égard. J’ai donc entamé ma propre enquête.

J’ai déniché l’album photo de l’école secondaire de Mair Smyth et appris qu’elle était née sous le nom de Marianne Andle dans l’État américain du Maine, puis qu’elle avait obtenu son diplôme à la Bangor High School en 1987. Elle a ensuite déménagé au sud, dans le Tennessee, où, selon des membres de sa famille dont elle s’était éloignée et à qui j’ai parlé, elle a prétendu être atteinte d’un cancer du sein et aurait escroqué des amis et voisins de milliers de dollars pour des «traitements».

Ils m’ont affirmé que Mair était curieusement obsédée par le désir d’être irlandaise. En 2000, elle s’est rendue dans ce pays pour des vacances. Elle y a épousé un homme et a vécu neuf ans là-bas.