Des manteaux d’hiver faits au Québec et au Canada

Audvik Fospuffer

Pourquoi choisir un manteau d’hiver fait au Québec?

Ce n’est plus un secret, la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Heureusement, de plus en plus de marques fabriquent leurs manteaux d’hiver au Québec et au Canada, de manière plus éthique. Notamment pour stimuler l’économie locale ou afin de réduire l’utilisation de polluants chimiques.

Il ne faut jamais omettre qu’une fabrication au Québec permet de créer et de maintenir des emplois chez nous, où le travail est équitable et où les normes du travail sont plus rigoureuses que dans certains autres pays. Le temps de transport plus court (de l’achat des matériaux jusqu’à la vente du manteau) diminue également les émissions de gaz à effet de serre. Que de bonnes raisons pour se procurer un manteau d’hiver fait Québec.