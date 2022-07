8 aliments à ne jamais mettre dans la friteuse à air chaud

1 / 9

rd.com,getty images

De nos jours, vous pouvez faire frire presque n’importe quel aliment; et c’est merveilleux! Les friteuses à air chaud peuvent créer les mêmes résultats que la friture ordinaire, avec une fraction de l’huile initialement nécessaire. Voilà une excellente alternative, meilleure pour la santé. Pour ceux et celles qui se demandent s’ils peuvent tout cuire dans la friteuse à air chaud, la réponse est non. Voici quelques aliments à éviter.

Si vous cherchez des idées pour le prochain repas, essayez nos meilleures recettes pour friteuse à air chaud.