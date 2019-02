Finances personnelles : devenez un as!

Prenez le contrôle de vos finances personnelles avec ce guide. Calculer la valeur nette de vos avoirs et préparer un budget est beaucoup plus facile que vous ne le croyez!

Calculez la valeur nette de vos avoirs

Avant toute chose, il est primordial de déterminer votre valeur nette.

La meilleure façon d’y arriver est de s’armer d’un crayon et d’un bloc-notes et de dresser deux listes : l’une de vos actifs et l’autre de vos passifs.

Vos actifs



Pour commencer, déterminez la valeur de tout ce que vous possédez.

Argent : Le montant total de vos comptes courant et d’épargne, de votre argent investi dans des fonds du marché monétaire et dans vos certificats de dépôts.

Maison : La valeur marchande de votre propriété.

Autres objets de valeur : Ceci inclut les bijoux, les voitures, vos meubles et vos œuvres d’art de même que votre chalet (ou maison de campagne) et tout ce qui a une certaine valeur.

Assurances : Déterminez la valeur monétaire de toutes vos polices d’assurances.

Investissements : La valeur actuelle de vos actions et obligations, de toute propriété locative, de vos partenariats immobiliers de même que ceux dans le pétrole et le gaz naturel, l’argent et l’or, vos options d’achat d’actions, toute collection personnelle de valeur (timbres, pièces de monnaie, antiquités, etc.), vos comptes à recevoir et la valeur comptable d’une entreprise.

Vos épargnes pour la retraite : Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), tous vos fonds de pension, incluant celui de votre employeur actuel (compter seulement l’argent que vous obtiendriez si vous quittiez votre emploi demain matin), ainsi que toute rémunération différée.

Vos passifs



Vous devez maintenant additionner toutes vos dettes (les montants que vous devez à d’autres) :

Votre hypothèque : assurez-vous d’inclure les prêts sur la valeur de l’habitation.

Prêts : D’institutions financières, pour votre automobile ainsi que tout autre prêt ou dette.

Soldes de cartes de crédit et toute autre dette d’importance.

La valeur nette de vos avoirs :



Lorsque vous aurez terminé ces deux listes et que vous aurez calculé le montant total de chacune d’elles, déduisez vos dettes du montant total de vos actifs. Vous obtiendrez ainsi la valeur nette de vos avoirs. Écrivez ce nombre et retenez-le : c’est celui qui vous indiquera le moment où vous pourrez prendre votre retraite, et c’est également celui qui vous indique si vous vous rapprochez de vos objectifs financiers. Votre valeur nette est probablement plus élevée que ce que vous croyez. Si ce n’est pas le cas, il est temps d’agir et de réviser votre budget!

Budget 101

Chaque ménage devrait tenir un budget écrit. Certaines personnes croient que le seul fait d’établir régulièrement la balance leur carnet de chèques suffit, mais s’occuper uniquement de son carnet de chèques n’est ni une façon réaliste, ni une façon sûre ou prévoyante d’atteindre votre bien-être financier.

Il est essentiel d’être honnête lorsque vous faites un budget, même si vous dépensez plus que prévu. Encore une fois, vous n’aurez besoin que d’un crayon et d’un bloc-notes.

Revenus totaux

Vous devez d’abord additionner tout l’argent que vous prévoyez recevoir cette année.

Salaire (paies régulières et bonus).

Revenus provenant d’un travail à temps partiel ou à titre de travailleur autonome.

Intérêts.

Dividendes.

Autres revenus : Loyers perçus sur des propriétés, prestations, rentes, etc.

Dépense fixes

Maintenant, faites la somme des paiements réguliers que vous ferez cette année.

Paiements hypothécaires ou loyer

Électricité, gaz et eau chaude

Téléphone fixe et cellulaire

Internet

Système d’alarme

Câble ou antenne satellite

Assurances : Vie, médicale, dentaire, invalidité, habitation et automobile.

Paiement de dettes : prêt sur la valeur de votre maison et paiements pour votre voiture.

Dépenses quotidiennes : Péages, billets de train, d’autobus, de métro, etc.

Dépenses variables



Vous devez maintenant additionner les dépenses que vous faites et qui varient selon les mois :

Nourriture et breuvages.

Papier hygiénique, serviettes de papier, etc.

Frais pour l’entretien de votre voiture : Essence, changement d’huile, entretien.

Entretien de votre résidence et rénovations.

Meubles et appareils ménagers.

Vêtements.

Hygiène personnelle : Coupes de cheveux, produits de beauté, etc.

Sorties : Repas au restaurant, événements sportifs ou culturels, cinéma, musées.

Vacances.

Cadeaux et dons.

Dépenses reliées à la santé non couvertes par les assurances.

La moment de vérité

Déduisez la somme de vos dépenses annuelles de l’ensemble de vos revenus pour l’année. Si le total de vos dépenses est plus bas que celui de vos revenus, bonne nouvelle: vous vivez selon vos moyens. À l’inverse, si vos dépenses excèdent vos revenus, vous devrez modifier certaines de vos dépenses variables (et même fixes), voire les réduire.