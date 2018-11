Mon argent

Magasiner en ligne : 8 façons d’épargner encore plus

Magasiner en ligne permet de sauver du temps, mais aussi de l’argent! Et en connaissant ces 8 nouvelles façons d’épargner, vous ferez encore plus d’économies. Qui dirait non? Vite, lisez ces trucs de pro.

1 / 8 prasit2512/Shutterstock Rejoindre un site proposant des remises en comptant Si vous magasinez souvent en ligne, il est possible d’économiser en rejoignant un site qui propose des remises en comptant si vous dépensez dans les magasins participants. Très populaires aux États-Unis, ces sites commencent à percer ici. Le principal au Canada est Great Canadian Rebates qui propose divers taux de remises notamment pour Amazon.ca, Indigo.ca, Ebay, Microsoft, Sears, Poste Canada et bien d’autres. Vous naviguez d’abord chez le site de remises en argent, vous cliquez sur le magasin où vous souhaitez faire vos achats, vous dépensez, mais en même temps, vous accumulez des remises dans votre compte créé sur Great Canadian Rebates. Méfiez-vous de ces 30 trucs de vendeurs pour vous faire dépenser toujours plus si vous magasinez en boutique.

2 / 8 William Potter/Shutterstock Acheter en ligne puis récupérer en boutique Pour éliminer les coûts d’expédition qui peut faire grimper votre facture, optez pour une technique simple. Magasinez en ligne directement de votre maison, mais optez pour aller récupérer vos achats en boutique. Vos emplettes seront prêtes et vous n’aurez qu’à arrêter quelques minutes tout au plus. En ligne, il est plus facile de trouver les rabais et de résister aux tentations qu’en boutique. Sans compter que vous sauvez ce qui vaut probablement le plus cher pour vous… votre temps! Pour faire vos cadeaux en ligne, suivez les 10 commandements d’un magasinage de Noël efficace.