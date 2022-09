10 façons d’économiser pour les études de vos enfants

ISTOCK/GILAXIA

Garder le restaurant pour les occasions spéciales

Les repas au restaurant et les mets à emporter coûtent plus cher que les repas faits à la maison. Manger plus souvent à la maison permet de faire des économies. Vous devez payer pour le service et la préparation en plus des ingrédients. En faisant plus souvent la cuisine, vous serez fiers de partager de bons repas sans jeter de l’argent par les fenêtres, selon Julie Rains, rédactrice en finances personnelles pour Investing to Thrive. «La nourriture est une grosse dépense. Mieux vous contrôlez ce coût, plus vous aurez d’argent à investir dans d’autres dépenses et plus vous économiserez». Julie Rains a envoyé son fils aîné au collège sans faire d’emprunt grâce à ces 11 règles d’or pour économiser de l’argent.