12 aliments faciles à cultiver à la maison (pendant la quarantaine)

Tranchez-les et faites-les frire pour des rondelles d’oignons, hachez-les pour les salsas et les salades, ou encore, faites-les griller, rôtir ou mariner. Les oignons hachés ou tranchés peuvent être réfrigérés dans des contenants scellés pendant sept à dix jours.

Il suffit alors d’enlever l’excédent de terre des oignons et de les placer, les têtes encore attachées, dans un endroit chaud, sec et bien ventilé pour qu’ils durcissent pendant sept à dix jours. Retirez ensuite le feuillage supérieur et les racines afin de conserver les oignons dans un endroit frais et aéré jusqu’à ce que vous soyez prêt à les consommer.

Faites un petit trou dans le sol et plantez-y un plant d’oignon aux racines nues. Dans deux ou trois semaines, les petites plantes seront prêtes à être utilisées comme oignons verts. Vous pouvez également attendre que les bulbes soient plus gros avant de les récolter. Les oignons matures vous feront savoir qu’ils sont prêts lorsque leur tête commencera à jaunir et sera tombante.

11 / 13

Shutterstock

Cultivez un sac de pommes de terre

Les pommes de terre sont elles aussi un excellent choix pour les débutants, surtout lorsque vous utilisez des sacs de culture, réutilisables et disponibles en différentes tailles, et remplis de bon terreau et de compost. Commencez avec des pommes de terre de semence qui n’ont pas été traitées pour résister à la germination. Coupez-les en morceaux avec deux germes par morceau et laissez-les sécher pendant la nuit avant de les planter.

Donnez-leur ensuite du plein soleil et de l’eau. Ajoutez plus de terre dans le sac lorsque les plantes mesurent environ 20 cm de hauteur, laissant le dessus des feuilles à découvert. Ajoutez plus de terre lorsque les plantes poussent de 20 cm supplémentaires et répétez ce processus jusqu’à ce que le sac soit plein. Lorsque le feuillage commence à jaunir, arrêtez d’arroser et attendez environ une semaine avant de déterrer les pommes de terre (il est préférable de porter des gants à cette étape).