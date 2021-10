Comment savoir si on utilise trop de détergent à lessive

VASIL KAMALOV/GETTY IMAGES

Ce raisonnement vous semble illogique? Laura Johnson, analyste en recherche et développement pour une compagnie de laveuses et de sécheuses, explique que cette façon de faire aura plutôt l’effet contraire. «Utiliser trop de détergent à lessive peut créer trop de mousse, ce qui entraînera une consommation d’eau plus élevée ainsi qu’une accumulation de savon dans la laveuse au fil du temps. Cela entraînera forcément un jour des problèmes d’odeur», ajoute-t-elle.

Apprendre à faire la lessive, selon les experts, est le moyen infaillible de s’assurer que vos vêtements aient toujours l’air impeccables et qu’ils aient une bonne odeur, surtout si vous n’utilisez pas les meilleurs détergents qui soient sur le marché. Qu’il s’agisse de savons en poudre, liquide ou de dosettes, ces conseils d’experts vous aideront certainement à déterminer la juste quantité de détergent à utiliser. Voici quelques astuces pour un nettoyage en profondeur des serviettes et des draps.

Signes que l’on utilise trop de détergent à lessive

En premier lieu, jetez un œil à cette brassée qui vient d’être lavée. Si vos vêtements mouillés semblent un peu gluants ou collants, il s’agit probablement de résidus de savon. Voilà le signe flagrant que vous utilisez trop de détergent à lessive.

Il existe une multitude d’autres signes:

des vêtements blancs qui deviennent avec le temps blanc cassé, voire grisâtre;

des vêtements colorés qui perdent leur éclat;

ou encore des vêtements mouillés qui sont raides sont tous des signes que quelque chose cloche avec votre détergent à lessive ou, du moins, l’utilisation que vous en faites.

L’indice le plus flagrant est probablement le fait que votre laveuse dégage de mauvaises odeurs. L’explication est souvent que le savon s’est accumulé avec le temps sous la cuve. Face à une telle situation, vous devrez nettoyer votre machine à laver avant de faire toute autre brassée.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude ou du vinaigre. Ces deux ingrédients sont excellents pour le nettoyage de la machine à laver. Encore une fois, en utiliser une trop grosse quantité laissera une odeur de vinaigre dans votre laveuse…

Quand utiliser davantage de détergent à lessive

Rares sont les moments où les vêtements souillés nécessitent davantage de détergent à lessive. Si vos vêtements sont très sales, comme un uniforme de sport par exemple, référez-vous aux indications de la marque de détergent que vous utilisez. Assez régulièrement, la compagnie indique des ajustements de doses potentielles selon la grosseur ou le niveau de saleté de votre brassée.

Les directives d’utilisation des détergents sur l’emballage sont également basées sur la taille du tambour d’une machine à laver traditionnelle. Si votre modèle est surdimensionné avec un tambour plus grand (généralement plus fréquent chez les machines plus récentes), vous devrez forcément ajuster le tir. Par exemple, si vous utilisez une seule dosette pour votre brassée habituelle, vous pouvez en ajouter une supplémentaire pour les brassées extra-larges.

La qualité de l’eau affectera elle aussi l’efficacité du détergent à lessive. Si vous vivez dans une région où l’eau est particulièrement forte en calcaire, vous devrez utiliser plus de détergent. Cela varie habituellement d’un pays à un autre.

Quelle quantité de détergent utiliser dans les laveuses à haute efficacité (HE)

«Si vous possédez une laveuse à haute efficacité, vous devez utiliser le détergent qui conviendra, comme un détergent identifié lui aussi HE», explique Mary Gagliardi, scientifique pour une compagnie de détergent et experte en nettoyage. En effet, ces derniers sont spécifiquement formulés pour les machines qui utilisent moins d’eau et nettoieront parfaitement vos vêtements et ce, sans mousse excessive.

«Les laveuses HE (haute efficacité) ont un cycle beaucoup moins rapide et sont donc beaucoup plus sûres pour les différents types de tissus», assure-t-elle. «Cependant, cela signifie également qu’elles ne nettoient pas de manière aussi intense et qu’elles s’appuient davantage sur la chimie des produits de lessive pour compenser cette différence». Toutefois, ce n’est pas le moment d’utiliser davantage de détergent pour autant.

En effet, ces machines utilisent de plus petites quantités d’eau et fonctionnent donc plus efficacement avec de plus petites quantités de détergent, notamment afin de respecter l’équilibre savon/eau.

«La différence notable entre les détergents à lessive réguliers et les détergents HE réside dans les différents agents nettoyants qu’ils contiennent», explique Mary Gagliardi. «Un changement notable par rapport aux détergents ordinaires, est qu’ils ne moussent pas pendant le cycle», souligne-t-elle.

Elle ajoute que les laveuses HE ont un nettoyage plus variable en raison du culbutage bien différent pendant le cycle de lavage. «Pour la plupart des vêtements, ce n’est pas un problème, mais pour les articles de couleur tachés, il est très important de prétraiter la tache avant le lavage», conseille-t-elle.

Vous pouvez également utiliser le détergent HE dans les machines à laver traditionnelles, mais «ne vous attendez pas à ce qu’il produise de la mousse», prévient l’experte. Bien entendu, un détergent standard est la meilleure option pour une laveuse standard.

Pour un lavage plus délicat, apprenez comment laver votre linge à la main en 5 étapes faciles.

Quelle quantité de détergent utiliser dans les laveuses à chargement par le haut

Une laveuse traditionnelle à chargement par le haut possède un agitateur central qui fait tourner le détergent, les vêtements et l’eau afin d’enlever les taches et éliminer les odeurs tenaces des vêtements. «Les laveuses traditionnelles agitent le linge de manière plus forte, ce qui se traduit par un nettoyage plus uniforme, notamment parce que les vêtements sont complètement immergés dans la solution savonneuse», explique Mary Gagliardi.

Les laveuses à chargement par le haut utilisent généralement plus de 150 litres d’eau, contrairement aux laveuses HE qui en utilisent une quinzaine uniquement. Puisque les laveuses à chargement par le haut utilisent beaucoup plus d’eau, l’utilisation accidentelle d’un peu plus de détergent que nécessaire s’avère moins dangereuse.

Un autre argument pour ne pas utiliser trop de détergent à lessive est le respect de vos économies. Ne jetez donc pas votre argent à l’eau et suivez les instructions sur l’emballage du détergent.

Enfin, ne versez jamais de détergent à lessive directement de la bouteille dans l’eau sans mesurer la quantité que vous ajoutez. Il s’agit d’un excellent moyen d’utiliser une trop grosse quantité de savon.

Directives pour mesurer le détergent à lessive

Alors que les ensembles laveuse-sécheuse HE gagnent en popularité, les individus utilisent de moins en moins de détergent. Où le respect des quantités indiquées par les compagnies peut devenir un peu plus délicat, c’est que les fabricants de détergents à lessive souhaitent augmenter leurs ventes alors qu’elles ont pris un coup dur dans les dernières années. Certaines compagnies recommandent donc d’utiliser plus de détergent que nécessaire.

Assurez-vous, en tout temps, de vous référer aux symboles de lessive des vêtements pour vous assurer que vous les nettoyez correctement.

Pour vous simplifier la tâche, voici la quantité exacte de détergent à lessive à utiliser pour les laveuses standard ainsi que les laveuses HE.

Les petites boites pré-mesurées ou les dosettes: Ajoutez-en une par cycle, peu importe le type de machine à laver.

Détergent en poudre: Les laveuses standard prennent un quart de tasse (environ 63 ml) de détergent à lessive en poudre. Si vous avez affaire à une brassée particulièrement sale, utilisez alors une demi-tasse (125 ml) de détergent. Les machines HE, pour leur part, fonctionnent mieux avec deux cuillères à soupe.

Détergent liquide: Utilisez deux cuillères à soupe pour une laveuse standard ou deux cuillères à thé pour une laveuse HE. Toutefois, si votre eau est particulièrement douce, pensez à ajuster la quantité jusqu’à une cuillère à soupe et demie pour une machine standard et une cuillère à thé et demi pour un modèle HE.

