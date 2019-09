20 achats à faire (ou non) chez Canadian Tire

Les magasins Canadian Tire sont partout et vous les connaissez depuis longtemps. Mais savez-vous comment optimiser chacune de vos visites? Voici les meilleurs achats à faire (ou non) chez Canadian Tire.

Achat à faire: des pneus

Le nom du magasin le dit et les marchands Canadian Tire tiennent leur promesse. Vous y trouverez tous les types de pneus et plus d’une quinzaine de marques. Vous pourrez bénéficier des conseils des employés pour faire votre choix… et même les faire installer sur place grâce à leurs services d’installation et d’équilibrage des roues.

Assurez-vous de connaître ces 10 trucs et conseils pour acheter vos pneus.