15 choses dont il faut se débarrasser avant l’hiver

6 / 16

GETTY IMAGES/AMAZON.CA

Sacs fourre-tout abîmés

Si la courroie de votre sac fourre-tout est brisée, il est temps de passer à autre chose. Il y a longtemps que vous souhaitez la réparer, mais soyons honnêtes. Votre sac est au fond de votre garde-robe, depuis trop longtemps, et contient encore du sable d’un voyage lointain. Trouvez un modèle plus solide, comme ce sac économique géant en toile de jute de Dalix. Avec plus de cent avis favorables et pour seulement 12,98$, il n’y a pas d’erreur. Mais évitez de trop le surcharger pour votre confort.