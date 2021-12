Comment remplir son frigo pour optimiser la conservation des aliments

1 / 13

IPGGUTENBERGUKLTD/GETTY IMAGES

L’épicerie à l’ère du 2.0

Pas besoin de conseils d’experts en santé pour réduire au maximum ses visites à l’épicerie. Il est plutôt conseillé d’acheter de façon rationnelle et de suivre les mesures destinées à mieux conserver ses aliments.

Voici une des règles de base majeure pour prolonger la fraîcheur des articles réfrigérés: «Plus le frigo est froid et plus longtemps les aliments se conservent», explique Jonathan Deutsch, professeur en gestion de la nourriture et de l’accueil et directeur du Drexel Food Lab à l’Université Drexel, Philadelphie. «On devrait maintenir la température du réfrigérateur entre 2 et 4°C (35-40°F) pour garantir la sécurité et la conservation des aliments, puisqu’un seul degré de différence peut être critique pour des produits comme le lait.» Comme on se retrouve tous à la maison, après les divers confinements, il se produit un va-et-vient inhabituel dans le réfrigérateur. Les produits placés à l’avant et sur les côtés de la porte du frigo pourraient dépasser les 4°C (40°F), souligne-t-il. Il faut donc s’assurer de le programmer pour qu’il reste froid, et placer les aliments le plus loin possible de la porte. Il y a même des aliments qu’il vaut mieux ne pas mettre dans le réfrigérateur!

Il n’existe pas de procédé garanti ou universel pour conserver chaque aliment, précise Jonathan Deutsch. Nous avons donc recueilli tous les conseils d’experts que nous avons pu trouver pour vous aider à mieux préserver vos aliments, et vous épargner des déplacements non essentiels à l’épicerie.