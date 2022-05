12 races de chats qui s’entendent bien avec les chiens

On ne peut pas confondre un bobtail japonais avec une autre race en raison de sa queue en pompon distinctive. Ce chat se considère comme un membre de la famille et veut participer à toutes les activités, qu’il s’agisse de se pelotonner contre vous et votre chien sur le sofa, de vous aider à envoyer des courriels ou d’accueillir des invités à la porte. «Vous pourriez voir le bobtail japonais se lancer dans la mêlée pour rapporter des jouets aux côtés de son ami chien, explique la Dre Marks, ou jouer à proximité du bol d’eau et en éclabousser partout. Aimant s’amuser, cette race de chat fera un formidable frère ou sœur à votre chien.»

«Ce chat originaire de Russie est très amical et confiant avec les autres chats et chiens de la maison; en fait, il pourrait même devenir le chef de la meute!» selon la Dre Marks. C’est peut-être sa taille – jusqu’à 17 livres – ou ses beaux poils longs et vagués qui lui donnent confiance. En tant que «maire» du monde félin, le sibérien est ami avec tout le monde. Comme on en trouve rarement ailleurs qu’en Europe, c’est peut-être la première fois que vous en entendez parler.

Le Maine coon

Si vous lancez une balle pour jouer à «va chercher», il est possible que votre chien et votre Maine coon rivalisent de vitesse pour voir lequel des deux va l’attraper. Cette race est originaire des États-Unis – plus particulièrement du Maine – et détient le titre estimé de chat officiel de cet État. Les Maine coons sont robustes et faits pour l’activité, mais ils sont aussi accommodants et s’entendent bien avec les autres membres à quatre pattes de la famille. «Certains parents d’animaux de compagnie trouvent d’incroyables similarités entre le Maine coon et un chien puisque cette race aime aller chercher la balle et marcher en laisse», note la Dre Marks. Et contrairement à la plupart des chats, les Maine coons aiment l’eau.

