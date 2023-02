Comment nettoyer les oreilles d’un chien à la maison

FOTOGRAFIXX/GETTY IMAGES

Il est aussi important de savoir comment nettoyer les oreilles de son chien que de lui laver les dents ou de lui donner un bain. Cela peut paraître intimidant, et même un peu rebutant, mais c’est un soin à ne pas négliger. En plus d’assurer à votre toutou des oreilles en santé et propres, vous lui épargnerez des infections douloureuses. Nous présentons ici toutes les étapes pour le faire rapidement et facilement.

Une fois votre crainte surmontée, vous aurez davantage confiance en vous. Ainsi, vous aurez envie de procurer à votre animal encore plus de soins, comme un toilettage maison!

À quelle fréquence nettoyer les oreilles d’un chien?

Il n’existe pas de réponse absolue, car chaque chien est unique. Certains ont des oreilles qui produisent beaucoup de cérumen et exigent des nettoyages plus fréquents, tandis que d’autres n’auront besoin que de soins occasionnels. Il y a heureusement des lignes directrices pour vous aider à déterminer quand et comment les nettoyer.

Chez les chiens aux oreilles tombantes – comme les beagles et les cockers anglais – l’air ne circule pas facilement dans les oreilles. L’humidité peut alors se concentrer, et créer des conditions propices à la prolifération de bactéries ou de levures. «Je conseille toujours à leurs propriétaires de nettoyer fréquemment leurs oreilles, car l’accumulation de cérumen peut les prédisposer aux otites», souligne Katie Pagán, vétérinaire chez Heart + Paw. Cela pourrait impliquer de le faire une fois par semaine, mais il est préférable d’en parler à votre vétérinaire. (Les chiens aux mignonnes oreilles pointues en ont moins souvent besoin, car l’air y circule plus librement.)

Si votre chien aime nager, ses oreilles pourraient exiger de plus fréquents nettoyages. Il en est de même pour ceux qui ont des antécédents d’otites ou d’allergies récurrentes. «Il est important de leur nettoyer les oreilles une fois par semaine, ou tous les quinze jours, pour atténuer le risque d’otite», précise Nicole Savageau, vétérinaire chez The Vets. Peu importe la forme des oreilles de votre chien, il serait avisé de demander conseil à votre vétérinaire, pour définir la fréquence et la façon de procéder.

Comment savoir quand nettoyer les oreilles de son chien?

Une des choses qui comptent le plus pour votre chien (en plus des gâteries) est votre capacité à détecter ses problèmes auriculaires. Il va se secouer la tête, se gratter les oreilles, ou celles-ci peuvent dégager une forte odeur, précise Katie Pagán. Si elles sont vraiment bouchées, il pourrait même ne plus réagir à votre voix. Soyez à l’affût de tout signe de douleur, et vérifiez l’état de ses oreilles (tout en le caressant et en le rassurant).

«En inspectant l’intérieur des oreilles de votre chien, vous pouvez vérifier si leur peau présente des rougeurs, ou si un cérumen brun ou jaune s’accumule et s’incruste dans les plis du cartilage», explique Lindsay Butzer, vétérinaire associée à PetMeds. La présence d’un cérumen jaune clair, ou même brun clair est normale, mais un écoulement foncé, noir, jaune foncé ou vert ne l’est pas, et indique une infection.

Qu’arrive-t-il sans nettoyage régulier des oreilles du chien?

En plus de l’inconfort et des démangeaisons que cause l’accumulation de crasse, de cérumen et même de saletés de l’extérieur, de multiples problèmes pourraient se déclencher. Toute accumulation constitue un terreau fertile pour les bactéries pathogènes, les infections à levures, ou même les parasites, comme les acariens de l’oreille. Et bien que le cérumen et les saletés se détectent facilement, les acariens sont à peine visibles à l’œil humain, et très pénibles pour votre chien. Il s’agit de minuscules points blancs qui grouillent autour des saletés de ses oreilles.

«Les acariens ressemblent à des grains de café moulu brunâtres ou blanchâtres qui causent de fortes démangeaisons, des rougeurs et d’éventuels saignements», explique Lindsay Butzer. La façon bien précise d’établir la présence d’acariens de l’oreille est de demander à votre vétérinaire de faire un prélèvement qu’il examinera au microscope.

Si votre chien est atteint, un des symptômes est la perte auditive temporaire, causée par l’inflammation ou par un excès de cérumen. Elle peut heureusement s’inverser par un traitement médical, et des nettoyages réguliers.

La façon de nettoyer les oreilles d’un chien

Équipement

Tapis de léchage: Si votre chien souffre d’anxiété canine, ou n’aime pas qu’on lui touche les oreilles, essayez un tapis de léchage avec ventouses. Étalez du beurre d’arachide pour chiens, et congelez quelques heures, avant de le lui servir en collation, ce qui le distraira.

Tampons en coton: Ils permettent d’essuyer les dernières traces de saleté, et le rabat de l’oreille.

Serviette: Prenez une serviette pour essuyer tout excès de solution nettoyante.

Nettoyant pour oreilles de chien: Pour le nettoyage courant de l’accumulation de cérumen, Lindsay Butzer conseille une solution sans antibactérien ni antifongique. «Elle contient de l’aloès et des ingrédients doux qui sont sans danger pour les oreilles de votre animal.» Pour les chiens qui aiment nager, les nettoyants antibactériens et antifongiques préviennent les otites sévères, que déclenche l’eau sale ou stagnante.

Lingettes pour oreilles de chien: Bien que facultatives, les lingettes sont pratiques pour éliminer les traces de cérumen et de saleté. De plus, elles dégagent une odeur agréable.

Le fait d’apprendre à nettoyer en toute sécurité les oreilles de votre chien réduit d’autant le stress. Tout d’abord, n’introduisez jamais de coton-tige. «Les parties internes de son oreille forment un L, comme chez les humains», explique Helen Schaefer, toiletteuse chez Heart + Paw. «Le tympan se protège ainsi naturellement des objets et, comme pour nous, tout coton-tige ou objet rigide devraient être proscrits dans le canal auditif.»

Il faut aussi éviter les tondeuses pour les poils du nez, et les ciseaux ou les pincettes pour les poils d’oreille superflus. Il vaut mieux laisser l’épilation des oreilles à un vétérinaire, ou à un toiletteur professionnel. Et même si votre chien est calme, vous pourriez le blesser, ou meurtrir ses oreilles par un mouvement involontaire. Enfin, n’utilisez pas de solutions nettoyantes maison qui pourraient irriter les peaux sensibles, et perturber la flore naturelle de l’oreille.

Instructions

1. Rassembler l’équipement

Rassemblez tous les objets requis, avant de faire venir votre chien dans un endroit où il se sent en sécurité. Comme certains canidés n’aiment pas s’asseoir sur une surface lisse et glissante, utilisez une carpette pour créer un espace sur lequel il pourra facilement se tenir immobile. Placez le tapis de léchage à sa portée, sur une surface verticale.

2. Faire appel à un aidant (si requis)

Il pourra tenir gentiment ou maintenir doucement votre chien pendant qu’il se régale avec le tapis de léchage. Ce doit être quelqu’un que votre chien connaît et en qui il a confiance.

3. Appliquer la solution nettoyante

Pour appliquer une solution de façon efficace et sécuritaire, il suffit de la verser dans l’oreille, pour remplir doucement le conduit auditif. Elle s’écoulera d’elle-même. Certains conseillent de saturer une boule d’ouate de solution, et de la placer dans l’ouverture supérieure du conduit auditif, notamment pour les chiens très agités, ou craintifs des solutions pulvérisées. Cependant, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ne recommance pas cette technique.

4. Nettoyer l’oreille

Massez doucement la base des oreilles avec les doigts en versant la solution à l’intérieur pendant 30 secondes. Les bruits de gargouillement ou de clapotement ne sont pas inquiétants. Ils indiquent que la solution agit et s’attaque à la saleté.

À ce stade, il y a de fortes chances que votre chien se secoue instinctivement la tête. Cette action accélère le séchage, et il faut le laisser faire. Utilisez un tampon de coton pour nettoyer délicatement le conduit auditif et le pavillon de l’oreille. Et, si nécessaire, pour tout cérumen ou saleté restants.

5. Assécher l’oreille

«Il est très important que les solutions qui servent à nettoyer les oreilles de votre chien soient totalement asséchées à chaque fois», précise Lindsay Butzer. Essuyez doucement avec un tampon propre toute solution et saleté restante dans le conduit auditif supérieur et le pavillon de l’oreille. Câlinez votre animal et donnez-lui une nouvelle gâterie, puis répétez avec l’autre oreille. Après, trouvez un jouet qui couine, ou une friandise calmante certifiée.

Comment garder le chien calme et immobile pendant le nettoyage des oreilles?

Avec un peu de pratique et de patience, vous aiderez votre toutou à se détendre durant cette opération. Il faut prévoir quelques séances de simulation. Caressez-lui la tête, et prenez-lui doucement l’oreille. Touchez-la à peine, et flattez-le. Si ses oreilles sont tombantes, soulevez délicatement le pavillon, en le caressant de l’autre main. Parlez doucement à votre chien, en le récompensant durant l’exercice. Répétez tous les jours, jusqu’à ce qu’il se laisse facilement toucher les oreilles. Dans les séances suivantes, laissez-le renifler les objets que vous utiliserez. Répétez les mouvements sans la solution. Préparez des séances brèves et positives, et beaucoup de friandises en récompense. Une fois qu’il se sera familiarisé avec la procédure, vous pourrez passer au vrai nettoyage.

Si votre chien est particulièrement agité, Helen Schaefer vous conseille d’obtenir l’aide d’un ami. Il peut vous aider à tenir votre chien et à le distraire. Et n’oubliez pas le tapis de léchage gelé: il peut faire toute la différence.

Du peroxyde d’hydrogène pour les oreilles du chien?

Maintenant que vous savez comment nettoyer les oreilles de votre chien, vous pourriez être tenté d’utiliser des ingrédients naturels hyper nettoyants comme le vinaigre, l’alcool à friction et le peroxyde d’hydrogène. Bien que très efficaces dans la maison, ces produits sont trop puissants pour ses oreilles délicates.

«La peau des conduits auditifs abrite une microflore sensible qui lui assure sa santé, dit Helen Schaefer. Une microflore équilibrée est le meilleur moyen pour prévenir les problèmes auriculaires.» Les produits commerciaux nettoient et absorbent l’excès d’humidité du conduit auditif. De plus, comme la plupart des chiens se grattent les oreilles à l’occasion, la peau de celles-ci peut présenter des égratignures: le vinaigre ou l’alcool à friction pourraient être très douloureux.

Comment reconnaître une otite chez votre chien

«Si votre chien se gratte les oreilles ou se secoue la tête, ou si elles sont rouges ou malodorantes, un nettoyage ne sera sans doute pas suffisant; prenez rendez-vous chez le vétérinaire, pour confirmer la présence d’une otite», souligne Nicole Savageau. D’autres signes qui réclament une consultation sont les écoulements jaunes, bruns ou sanguinolents, la perte de l’ouïe, la marche en rond et le manque d’équilibre et de coordination.

Si votre chien présente l’un de ces symptômes, il serait avisé de consulter. N’essayez pas de lui nettoyer les oreilles à ce stade, ceci pouvant aggraver son état, ou endommager le conduit auditif infecté. Le vétérinaire examinera et nettoiera soigneusement ses oreilles (parfois sous sédation). Selon le type d’infection, il pourrait prescrire des antibiotiques, des antiparasitaires ou des fongicides. Lors de votre visite de suivi, il devrait vous expliquer comment nettoyer ses oreilles lorsque l’infection commencera à se résorber.

