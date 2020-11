Comment savoir si votre animal est malade?

1 / 8

Détecter la souffrance chez un animal

D’après la SPCA de Montréal, les chiens et les chats en bonne santé sont enjoués, alertes et actifs. Ils mangent avec appétit et ont un poids équilibré pour leur âge et leur race. Comme les bêtes ne peuvent pas se plaindre de leurs malaises, il faut prendre au sérieux toute modification dans leur comportement.

Détecter la douleur chez le chat peut être davantage difficile que chez le chien, car le chien a tendance à communiquer davantage avec son propriétaire, et celui-ci sera à même de percevoir les changements dans son comportement.

«Par exemple, un animal habitué à venir dire bonjour quand on rentre à la maison et qui reste maintenant caché à notre arrivée, ne veut maintenant pas interagir ou se faire flatter; ça peut être un comportement révélateur», explique la vétérinaire Valérie Trudel, qui pratique l’acupuncture et l’ostéopathie sur les animaux.

