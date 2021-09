Nettoyer son congélateur: 11 choses qu’il vaut mieux jeter

Nous aimons trouver de nouvelles façons de réutiliser les restes, mais ils ne se gardent pas éternellement au congélateur: la plupart se conservent de deux à six mois. S’ils se trouvent au congélateur depuis un bon moment et que vous ne vous souvenez pas de ce que c’était au départ, il faut les jeter. D’ailleurs, ces restes de table peuvent vous rendre malade!

Garder la crème glacée trop longtemps n’est pas un problème pour la plupart d’entre nous. Toutefois, si vous êtes capable de contrôler vos fringales, c’est possible que vous vous retrouviez dans cette fâcheuse situation. Si votre crème glacée date de plus de trois à quatre mois, il est temps de vous en débarrasser – ou de la manger avant qu’il ne soit trop tard! Si vous venez d’acheter un nouveau contenant gros format, essayez de diviser la crème glacée en portions individuelles que vous mettrez dans de plus petits contenants pour conserver toute sa fraîcheur.

Le pain brûlé par la congélation

Vous avez tellement de pain frais que vous ne savez plus quoi en faire? Et vous ne voulez pas qu’il devienne rassis avant même d’avoir la chance d’en profiter? Le mettre au congélateur est une excellente idée. Le pain ne se conserve par contre que six mois environ au congélateur. Après cela, les brûlures de congélation auront probablement altéré son bon goût et sa texture.

Si vous trouvez une miche de pain au fond de votre congélateur (sans savoir depuis quand…), il est temps de la jeter. Pour garder le pain frais le plus longtemps possible, assurez-vous de bien l’emballer dans une pellicule plastique, puis dans du papier d’aluminium ou de congélation. Conseil de pro: tranchez votre pain avant de le mettre au congélateur afin de pouvoir en sortir seulement la quantité désirée.

