19 aliments à avoir toujours en réserve dans sa cuisine

Andrey_Popov/Shutterstock

Fruits et légumes – au réfrigérateur

La première étape pour gérer son garde-manger comme un chef est d’acheter des fruits et des légumes, tout prêts si vous préférez (vous les paierez un peu plus cher, mais ils seront néanmoins moins coûteux et plus sains qu’un sandwich ou un plat tout prêt). Assurez-vous d’avoir à disposition des légumes verts tels que brocolis et épinards riches en vitamine K et en magnésium, ils sont bons pour vos os.