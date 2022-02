Qu’il s’agisse d’un souper de fête, d’un repas-partage ou d’une vente de pâtisseries pour une levée de fonds, vous aurez toujours du succès avec les barres à dessert. Vous pouvez choisir des classiques, comme les brownies au chocolat et les barres de rice Krispies au chocolat blanc, ou les savoureuses barres croustillantes au chocolat et au beurre d’arachide et les s’mores croquantes. Mais peu importe votre choix, ces gâteries pratiques s’emballent dans le moule et se transportent sans problème au lieu de célébration.

En dépit de la facilité de ces préparations à emporter, les barres ne brillent pas toujours par leur apparence, au milieu d’autres desserts comme ces gâteaux magnifiques! Nos experts ont heureusement trouvé la solution: des barres à dessert impeccablement découpées. Cela peut sembler futile, mais des barres d’aspect impeccable se démarquent par l’égalité des portions.

Poursuivez votre lecture pour connaître nos meilleures méthodes de découpage et des conseils de cuisson incontournables.

Consultez ici la vidéo: Comment couper un gâteau et des barres de desserts.

Avant la cuisson

Évitez que vos barres à dessert ne collent au fond du moule en préparant celui-ci et en le graissant. Tapissez-le avant tout de deux feuilles de papier parchemin. Découpez la première pour qu’elle soit assez longue pour recouvrir les côtés du moule dans la longueur. Superposez-lui ensuite la seconde dans la largeur.

Enduisez le papier de graisse végétale, de beurre ou d’enduit végétal. Si cela peut paraître excessif sur du papier parchemin, vous ne perdrez pas une miette de vos barres.

Une fois le moule prêt, étalez-y votre pâte à barres à dessert, et cuire selon les instructions. Inspirez-vous de nos recettes de barres à dessert préférées.

Notre arme secrète pour découper les barres

Pour les barres à dessert, nos experts préfèrent un grattoir coupe-pâte à un simple couteau de cuisine. Vous savez peut-être qu’un coupe-pâte est un outil en métal très pratique pour diviser la pâte, détailler les pâtes alimentaires, hacher les légumes et racler les miettes des comptoirs et casseroles.

Cet instrument est formidable pour les barres à dessert, puisque son long bord donne plus de latitude qu’un couteau. De plus, il vous permet un mouvement de haut en bas, plutôt que le simple glissement du couteau, empêchant ainsi la formation de miettes sur les bords.

La marque désignée de Test Kitchen est Norpro; en acier inoxydable, il présente des mesures sur le côté qui vous permettent de découper des pièces de même taille.

1re méthode pour couper les barres: en carré

Lorsque la préparation est totalement refroidie, la retirer du moule en soulevant le papier parchemin, et la déposer sur une planche à découper.

Moule de 20x20cm (8x8po):

Trouver à l’aide du coupe-pâte le centre de la pièce, et couper celle-ci en deux.

Mesurer le point à mi-chemin entre la coupe du milieu et un bord. Couper, puis répéter de l’autre côté de la coupe médiane. Il devrait y avoir quatre colonnes de barres d’une largeur de 5cm (2po) chacune.

Tourner le gâteau et répéter les coupes pour obtenir 16 carrés de 5cm (2po).

Moule de 33x23cm (13x9po):

Commencer par le côté le plus court face à vous. Mesurer jusqu’au centre et découper du bord proche de vous vers l’autre bord.

Trouver le point à mi-chemin entre le côté et la coupe centrale, et couper en ligne droite. Répéter de l’autre côté de la coupe médiane. Vous aurez alors quatre colonnes de 5,5cm (2-¼po) de large.

Tourner le moule dans le sens de la longueur. Mesurer où se trouve le milieu de la pièce complète, et couper à travers les colonnes. À partir du bord, mesurer 5,25cm (2-1/10po) à l’aide du coupe-pâte, faire une marque, puis mesurer et compter encore 5,25cm (2-1/10po). Couper entre les deux marques.

Répéter de l’autre côté de la coupe centrale. Vous aurez maintenant 21 barres de 5,5cx5,25cm (2-¼x2-1/10po).

Note de la rédaction: Lorsque vous coupez avec un grattoir coupe-pâte, appuyez sur l’outil vers le bas, en le poussant tout droit et en le retirant de la même façon, sans faire de mouvement de sciage. Vous ferez ainsi des coupes droites et régulières.

2e méthode pour couper les barres: en triangle

Laisser toujours bien refroidir la préparation, puis la retirer du moule à l’aide du papier parchemin. Il faut procéder comme pour les carrés, puis couper chaque carré en diagonale pour former des triangles.

Moule de 20x20cm (8x8po):

Découper des carrés plus grands que pour la première méthode. Ils peuvent mesurer 10x10cm (4x4po). Prendre ensuite le coupe-pâte et trancher d’un coin à l’autre pour obtenir des triangles.

Moule de 33x23cm (13x9po):

Couper trois longues rangées de 7,5cm de large (3po). Couper ensuite dans l’autre sens pour former des rectangles. Ils devraient mesurer entre 7,5 et 10cm (3-4 po) de long. Couper chaque rectangle en deux en diagonale avec le coupe-pâte, ou avec un couteau bien aiguisé.

3e méthode pour couper les barres: en longs rectangles

Une fois de plus, laisser la préparation refroidir complètement, puis la retirer du moule à l’aide du papier parchemin.

Moule de 20cmx20cm (8pox8po):

D’un côté, faire trois marques espacées de 5cm (2po), et couper d’un côté à l’autre. Tourner la préparation et faire une marque au milieu, à 10cm (4po) du bord, et couper. Vous aurez huit rectangles de 5x10cm (2x4po).

Moule de 33cmx23cm (13pox9po):

Sur le côté le plus long du moule, faire des marques espacées de 5,25cm (2-1/10po) pour obtenir 6 colonnes. Tourner le moule sur son côté le plus court, et couper dans le milieu, à 11,25cm (4-½po) du bord. Vous aurez 12 rectangles de 5,25×11,25cm (2-1/10×4-½po).

Maintenant que vos barres à dessert sont parfaitement coupées, remettez-les dans leur moule ou sur un plateau décoratif, et préparez-vous à épater vos amis et votre famille.

