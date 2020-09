7 recettes de boules d’énergie et de barres protéinées maison

6 / 8

Avec l'autorisation de SHARON PALMER

Barres de pois chiches au chocolat et au beurre d’arachide

Portions: 16 barres

De Sharon Palmer de Plant-Powered Dietitian

Les protéines dans cette barre végane proviennent des pois chiches, du beurre d’arachide, de la farine de blé entier et des arachides. Les bienfaits du pois chiche, l’ingrédient vedette, dépassent de loin ceux des protéines. Selon une étude parue en 2016 et publiée dans le journal Nutrients, les personnes qui mangent des pois chiches de façon régulière obtiennent un apport plus élevé de nutriments clé divers: fibres, vitamines A, E et C, folates, magnésium, potassium et fer. Leur risque d’obésité est également moindre de 53%, et leur indice de masse corporelle et leur tour de taille plus bas que ceux qui n’en mangent pas. Optez pour cette barre comme collation savoureuse ou pour combler une fringale de beurre d’arachide accompagné de protéines végétales.

Ingrédients:

1 boîte de 398 ml (14 oz) de pois chiches, rincés (conserver le liquide)

1/3 tasse de beurre d’arachide, crémeux

2 c. à soupe d’huile végétale

1/3 tasse de sirop d’érable pur

1 c. à thé d’extrait de vanille

3/4 tasse de farine blanche de blé entier

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 tasse d’arachides hachées grossièrement

3/4 tasse de pépites de chocolat noir sans produit laitier

Garniture (facultative):

Arachides hachées

Pépites ou morceaux de chocolat noir

Préparation: