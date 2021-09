20 délicieuses recettes avec des Rice Krispies

13 / 20

TASTE OF HOME

Carrés aux Rice Krispies et au chocolat sans cuisson

Ces carrés aux Rice Krispies et au chocolat feront un malheur! Le secret de leur douceur et de leur côté moelleux repose sur l’ébullition et la cuisson d’à peine 1 minute des sucres. Sinon, ils pourraient devenir plus durs et granuleux.

Obtenir la recette