11 erreurs courantes à ne jamais faire avec sa friteuse à air chaud

Il peut y avoir trop d’huile, mais aussi pas assez, explique Jim Mumford. La plupart des recettes précisent la quantité requise pour le plat, mais dans le doute, vaporisez-en rapidement sur le tout. «L’huile transmet bien la chaleur. Vaporisez-en légèrement sur les aliments avec un antiadhésif en aérosol pour rendre vos aliments infiniment plus croustillants et dorés.»

lidiasilva/Shutterstock

Vos aliments sont trop petits

Les morceaux trop petits dans le panier d’une friteuse à air peuvent s’échapper par les fentes et tomber sur un élément chauffant. Ils vont vite brûler et donner un goût et une odeur de fumée aux aliments et à votre cuisine. The Kitchn conseille de ne pas mettre d’ingrédients de moins de 6mm, soit la taille d’une frite ordinaire. Si vous hésitez, déposez la nourriture dans le panier et secouez-le au-dessus de l’évier ou de la poubelle. Si un aliment en tombe, il ne doit pas retourner dans la friteuse à air.