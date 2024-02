13 faits surprenants sur les œufs

Parmi les faits sur les œufs, cet aliment est est sans doute la force vitale la plus essentielle. Plus de 99% des espèces animales se reproduisent par oviparité (par la ponte), les mammifères étant l’exception notable. Cela dit, deux font bande à part: les échidnés (un petit animal couvert d’épines) et l’ornithorynque sont les seuls mammifères qui pondent des œufs.

Alena Menshikova/Shutterstock

Plus d’un million d’œufs dans les ovaires humains…dès la naissance!

Les ovaires humains sont équipés dès la naissance d’une réserve d’ovules intacts – entre 1 et 2 millions d’ovocytes (œufs). À l’adolescence, ce nombre se réduit considérablement pour s’établir à environ 400 000 et décroit avec l’âge. De nos jours, les femmes repoussent le moment d’avoir des enfants et recourent de plus en plus souvent à la congélation d’ovocytes – elle a augmenté de 39% entre 2019 et 2021.

