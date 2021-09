Gaz et maux de ventre: les 10 pires coupables insoupçonnés

9 / 10

Lukas Gojda/Shutterstock

Certains aliments dont le café peuvent causer des diarrhées

Les personnes qui ont la diarrhée peuvent avoir non seulement des selles molles, mais aussi des crampes, des douleurs abdominales en plus de souffrir de nausée et de déshydratation. La diarrhée aigüe, qui dure au moins un ou deux jours, est habituellement le résultat d’une infection. La diarrhée chronique qui persiste de deux à quatre semaines peut quant à elle être causée par une infection due à des bactéries, un virus ou des parasites. Ces infections peuvent être accompagnées de fièvres, de sang dans les selles ou de tremblements; elles demandent des soins médicaux immédiats.

La cause la plus courante de la diarrhée chronique non infectieuse est l’intolérance alimentaire. Lorsque l’organisme n’a pas les enzymes requises pour digérer adéquatement un aliment ou lorsqu’un aliment irrite l’estomac, vous pouvez souffrir de diarrhée, de gaz, de crampes et de ballonnements.

La diarrhée provoque l’élimination des fluides à un rythme plus élevé que la normale et cause fréquemment une déshydratation. Pour traiter et prévenir une déshydratation légère à modérée, il faut boire plus de liquides. Le meilleur choix s’avère de l’eau naturelle; évitez la caféine et l’alcool. La caféine et l’alcool font partie des aliments qui peuvent entraîner des brûlures d’estomac.