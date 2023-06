22 façons inusitées d’utiliser la mayonnaise

La mayonnaise pourrait bien être magique. Selon Taste of Home, elle sert non seulement à tout préparer, de la sauce barbecue au gâteau, mais elle permet aussi de nettoyer presque aussi bien que le bicarbonate de soude. En déposer un peu sur un chiffon propre, pour nettoyer les empreintes digitales sur les appareils en inox, les filigranes sur les meubles en bois et les gribouillis de la salle de jeux des enfants!

LITTLEKIDMOMENT/SHUTTERSTOCK

Traitement des poux

Sans l’avoir jamais testé (et espérons ne jamais avoir à le faire), nous sommes ouverts à toute solution pratique, lorsqu’il s’agit de poux dans les cheveux de nos enfants, pour qu’ils disparaissent vite et sans douleur. One Good Thing conseille d’appliquer de la mayonnaise sur les cheveux affectés, de recouvrir complètement la tête de l’enfant d’un bonnet de douche et de le laisser passer ainsi la nuit. Au matin, peigner ses cheveux et l’envoyer sous la douche, en espérant que les poux soient tous morts et disparus pour toujours. Et vous pourriez également apprécier ces autres emplois pour la maison et la beauté de la mayonnaise.