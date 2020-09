14 aliments au barbecue qui sont réellement bons pour votre santé

6 / 14

JAMESPEARSELL/GETTY IMAGES

Salade de chou

Le mélange de salade de chou avec des carottes, de la verdure et parfois du chou rouge est une référence dans la cuisine au barbecue. Le chou est riche en vitamines C et K, et contient aussi du folate, du calcium, du potassium et du magnésium. On y trouve du sulforaphane qui améliore le fonctionnement cérébral et diminue les troubles neuropsychiatriques tels que la dépression, selon une étude du Journal of Molecular Neuropsychiatry. Lorsqu’elle est de style Delicatessen ou de supermarché, cette salade contient du sucre et de la mayonnaise; il faut alors l’égoutter ou préparer votre propre assaisonnement au yogourt grec maigre.

Vous serez surpris d’apprendre que l’on peut griller ces aliments insolites sur le barbecue.