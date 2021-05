15 aliments qu’il vaut mieux ne jamais laisser dans son garde-manger

13 / 16

YARUNIV STUDIO/SHUTTERSTOCK

Les herbes fraîches

Alors que le basilic peut être conservé au garde-manger, beaucoup d’autres herbes nécessitent d’être réfrigérées pour rester fraîches. Les herbes résistantes, comme le romarin et le thym, doivent être lavées, emballées dans un essuie-tout humide puis dans du plastique, et conservées au réfrigérateur dans le bac à légumes. Les fines herbes, comme la coriandre, l’aneth et le persil, ne doivent pas non plus être rangées dans le garde-manger. Conservez-les dans des sacs de plastique au réfrigérateur.