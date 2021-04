19 aliments pour un garde-manger sain

6 / 19 ISTOCK/4KODIAK Du thé vert Sans calories et plein d’antioxydants. Je préfère le thé en vrac que je trouve plus savoureux que le thé en sachet. Une fois ouvert, il doit être stocké dans un contenant hermétique, dans un endroit sombre et sec.

7 / 19 Dudka/Shutterstock Des spaghettis Les pâtes de grains entiers sont excellentes, mais je cuisine aussi avec des pâtes blanches. Pourquoi? Parce qu’elles sont enrichies, alors elles contiennent de fait plus de fer, d’acide folique et de vitamines B que les pâtes de blé entier. Je m’assure que ma famille trouve tout de même l’apport nécessaire de fibres et de grains entiers dans d’autres sources de nourriture. Voici d’autres aliments que vous pouvez garder indéfiniment.