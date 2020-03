Carrés aux bananes et aux dattes

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Tapisser le fond d’un plat à cuisson carré de 23cm (9po) de papier parchemin et beurrer les côtés .

Écraser les bananes en purée dans un grand bol. Ajouter tous les autres ingrédients et mélanger uniformément. Verser la préparation dans le plat graissé et cuire au four, 30 à 35 minutes. Laisser refroidir et découper en 25 carrés.