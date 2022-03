Les allergies alimentaires les plus courantes chez les adultes

Les allergies alimentaires sont souvent associées à l’enfance. Toutefois, on voit de plus en plus d’adultes développer une intolérance pour des aliments. Voici ce que vous devez savoir sur les allergies alimentaires qui surviennent à l’âge adulte.

Plusieurs personnes croient que les allergies alimentaires sont uniquement relatives à l’enfance. C’est une hypothèse juste, dans la mesure où il est très probable que les allergies alimentaires se développent tôt dans une vie, note Sarita Patil, allergologue au Centre d’allergie alimentaire de l’hôpital général du Massachusetts. Certaines allergies alimentaires peuvent être temporaires – les allergies au lait et aux œufs par exemple – tandis que d’autres, comme les allergies aux arachides et aux crustacés, sont plus susceptibles de persister à l’âge adulte.

Mais toute allergie alimentaire peut techniquement se développer à tout moment, explique Sarita Patil. «Les allergies alimentaires chez l’adulte sont évidemment plus rares, mais elles existent. Je vois même des allergies alimentaires se développer à un âge avancé», explique la docteure.

En fait, une étude de 2019 portant sur plus de 40 000 adultes américains, publiée dans la revue JAMA Network Open, a révélé qu’il y a au moins 12 millions d’adultes américains souffrant d’allergies alimentaires. C’est plus qu’on ne le croyait auparavant. Une recherche publiée en 2017 dans le Internal Medicine Journal suggère également que la prévalence des allergies alimentaires à tous les âges a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies et continue d’augmenter.

Nous avons donc discuté avec plusieurs allergologues pour savoir comment évaluer votre risque, quelles allergies alimentaires sont les plus courantes chez les adultes et que faire si vous pensez avoir développé une nouvelle allergie alimentaire.

Causes des allergies alimentaires

Une allergie alimentaire survient lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à un certain aliment, explique l’allergologue et immunologiste, Purvi Parikh. Pour une raison quelconque, le système immunitaire devient hypersensible et développe des anticorps pour «lutter» contre la nourriture, comme s’il s’agissait d’un intrus dangereux comme un virus ou une bactérie, explique-t-il. Ce que nous appelons une allergie – gonflement, démangeaisons, rougeurs, etc. – est le résultat de cette réaction immunitaire.

«Il est difficile de savoir pourquoi les allergies se développent chez certaines personnes et pas chez d’autres», convient Purvi Parikh. Les experts ont des théories. L’une est l’hypothèse de l’hygiène qui suggère que l’obsession moderne d’éviter les germes empêche notre système immunitaire de développer la tolérance dont il a besoin, ce qui entraîne des problèmes parallèles comme des allergies.

Dans le même ordre d’idées, certains produits chimiques comme les désinfectants et les pesticides ont été reliés à certaines allergies, ce qui, selon les experts, pourrait avoir un lien avec la façon dont ils tuent à la fois les mauvaises et les bonnes bactéries. Vivez-vous avec l’un (ou plusieurs) de ces 9 déclencheurs d’allergies dans la maison?

Autres facteurs de risque

La génétique semble également jouer un rôle important dans le développement des allergies. «Avoir un parent allergique augmente votre risque d’avoir une allergie alimentaire de 50%», souligne Purvi Parikh. «Il pourrait avoir une allergie aux chats, mais cela augmentera tout de même votre risque d’avoir une allergie alimentaire», explique Purvi Parikh. Les experts estiment qu’il s’agit d’un mélange de facteurs génétiques et environnementaux.

Les allergies ont également tendance à se combiner, explique Sarita Patil, ce qui signifie que les personnes allergiques ont tendance à souffrir de plusieurs types d’allergies simultanément.

Selon l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, une exposition précoce à certains allergènes potentiels, comme les arachides, peut aider à empêcher les jeunes enfants de développer des allergies alimentaires. Les médecins n’ont toutefois pas été en mesure d’identifier des mesures préventives pour empêcher les allergies alimentaires de se produire éventuellement en vieillissant. Connaissez-vous ces 5 trucs à savoir absolument pour réduire les allergènes?

Allergie alimentaire vs intolérance et sensibilité

Les intolérances et les sensibilités alimentaires sont réelles, mais la différence réside dans le fait que ces réactions alimentaires ne sont pas déclenchées par une réponse immunitaire, explique Purvi Parikh. Les causes d’une intolérance ou d’une sensibilité varient, mais sont généralement liées à la façon dont le corps décompose ou digère certains aliments, comme l’intolérance au lactose ou l’intolérance au gluten.

Bien que les intolérances et les sensibilités puissent certainement vous rendre inconfortable, elles ne sont ni dangereuses ni mortelles, précise Purvi Parikh. De nombreuses personnes peuvent ressentir des intolérances et des sensibilités à divers degrés, entraînant parfois un grave inconfort, mais elles ne peuvent pas provoquer de réaction catastrophique comme le ferait une allergie. Voici d’autres trucs pour savoir comment distinguer une allergie d’une intolérance alimentaire.

Types d’allergies alimentaires et leurs symptômes

Allergies alimentaires à médiation IgE

Les allergies alimentaires les plus courantes sont causées par une réaction excessive du système immunitaire et la production d’anticorps pour combattre une protéine particulière dans l’aliment en question. Celles-ci sont appelées allergies alimentaires à médiation IgE – IgE signifiant immunoglobuline E, le nom scientifique de ces anticorps.

Ce sont les allergies alimentaires qui peuvent provoquer l’anaphylaxie, une réaction mortelle de tout le corps qui peut altérer votre respiration, provoquer une chute drastique de votre tension artérielle et affecter votre rythme cardiaque.

Symptômes

Ils surviennent généralement presque immédiatement après l’ingestion de la nourriture et provoquent un gonflement des lèvres et de la langue, de l’urticaire, des démangeaisons, une rougeur de la peau, des vomissements et, dans les cas les plus graves, des problèmes respiratoires et/ou une perte de conscience.

Hypersensibilité

Un autre type d’allergie alimentaire est l’allergie alimentaire non médiée par les IgE (ou hypersensibilité). La réponse immunitaire du corps est différente et n’implique pas d’anticorps IgE. À l’heure actuelle, les experts ne savent pas exactement ce qui déclenche cette réponse différente.

Symptômes

Ces allergies sont généralement retardées et provoquent des symptômes dans le tractus gastro-intestinal, comme des vomissements, des ballonnements et de la diarrhée. Elles ne provoquent pas d’anaphylaxie.

Œsophagite à éosinophiles

Il s’agit d’une maladie allergique relativement rare, mais de plus en plus reconnue, dit Sarita Patil. Cela se produit lorsqu’un aliment ou un allergène environnemental incite les éosinophiles, une cellule spécialisée du système immunitaire, à s’accumuler dans l’œsophage.

Symptômes

Il peut provoquer une inflammation qui entraîne des difficultés à avaler, des aliments coincés, des brûlures d’estomac et des douleurs à la poitrine. «Chez les adultes, cela peut se manifester par un étouffement», explique Sarita Patil.

Syndrome d’allergie orale

Une autre réponse immunologique à la nourriture est ce qu’on appelle le syndrome d’allergie orale, aussi appelé syndrome pollen-aliment, dit Sarita Patil. Il est probablement plus courant que vous ne le pensez. Lorsque le corps est sensible à une protéine spécifique du pollen, cela peut entraîner une réaction croisée dans les fruits, les légumes et les noix fraiches qui contiennent la même protéine. «Souvent, les gens auront des allergies saisonnières et développeront à l’improviste un syndrome d’allergie orale», explique Sarita Patil.

Symptômes

Cette allergie provoque généralement des démangeaisons dans la gorge, la bouche et de la langue. Bien qu’elle soit inconfortable et similaire à une allergie alimentaire à médiation IgE, le syndrome d’allergie orale ne provoque normalement pas d’anaphylaxie (bien que cela se produise chez un très petit nombre de personnes), note Sarita Patil.

Les allergies alimentaires les plus courantes chez l’adulte

Selon le Collège américain d’allergie, d’asthme et d’immunologie, bien qu’il soit possible de développer n’importe quelle allergie alimentaire à tout âge, les allergies alimentaires les plus courantes chez l’adulte sont le pollen de fruits et de légumes (syndrome d’allergie orale), le poisson et les crustacés, ainsi que les arachides et les noix. Voici pourquoi les adultes sont également touchés par l’allergie aux arachides.

Toutes ces allergies peuvent également entraîner des réactions croisées avec des aliments contenant des protéines similaires. Par exemple, il existe un lien entre les allergies aux acariens et aux cafards et les allergies aux crustacés: elles sont reliées par une protéine similaire. Donc, si vous êtes allergique aux acariens, vous avez plus de chances d’être ou de devenir allergique aux crustacés. Si vous êtes allergique à un type de noix en particulier, vous pouvez développer une réaction avec d’autres types de noix.

Diagnostiquer les allergies alimentaires

«Si vous rencontrez des problèmes respiratoires ou des vomissements associés à des éruptions cutanées, consultez immédiatement un médecin aux urgences», précise Purvi Parikh. Si vous ne rencontrez qu’une éruption cutanée liée à une allergie alimentaire, vous devriez quand même consulter au CHSLD et demander à être testé par un allergologue, ajoute-t-elle.

Les tests d’allergie alimentaire peuvent être effectués de différentes manières. Votre allergologue peut faire un test de provocation orale, où il vous donne une petite quantité de l’aliment suspecté comme allergène et surveille toute réaction. Il peut aussi faire un test cutané, qui place une petite quantité de l’aliment suspect dans une égratignure sur votre bras ou votre dos pour voir s’il provoque une réaction. Enfin, il peut aussi faire un test sanguin pour rechercher des anticorps IgE afin de confirmer l’allergie suspectée. Les tests d’allergie peuvent également déterminer s’il s’agit plutôt d’une intolérance ou d’une sensibilité.

Il est important de se faire tester et diagnostiquer correctement. Ce n’est pas parce que vous avez eu une réaction mineure la première fois que ce sera toujours le cas, explique Purvi Parikh. Et bien que les tests d’allergie puissent dire si vous êtes très réactif à un allergène, il est toujours difficile pour les médecins de prédire comment vous réagirez à chaque fois que vous y êtes exposé. (Ne manquez pas ces 20 choses étonnantes qui peuvent provoquer des allergies.)

Vivre avec une allergie alimentaire

Étant donné que la gravité de votre réaction peut varier à chaque exposition, Purvi Parikh estime qu’il est préférable d’éviter complètement un aliment auquel vous êtes allergique ou dont vous soupçonnez être allergique. Cela peut parfois être difficile si vous mangez chez quelqu’un d’autre ou dans un restaurant.

«La nourriture la plus sécuritaire est celle que vous préparez vous-même», déclare Purvi Parikh. Sinon, vous devez faire très attention à lire les étiquettes des aliments que vous achetez, et toujours dire à votre serveur à quoi vous êtes allergique. C’est aussi une bonne idée d’appeler le restaurant à l’avance pour vous assurer qu’il peut modifier ses plats selon vos allergies et assurez-vous que votre entourage est au courant de votre allergie. «Une allergie alimentaire peut être mortelle, après tout», rappelle Purvi Parikh.

Si vous mangez à l’extérieur de chez vous, ayez toujours votre auto-injecteur d’épinéphrine (adrénaline auto-injectable) sur vous au cas où.

