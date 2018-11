Nutrition

Les bienfaits santé des courges

La courge spaghetti, la courge butternut, la courge poivrée, bref, une variété de courges sont à l’honneur à l’arrivée de l’automne.Plaisirs Santé vous informe sur quelques bienfaits des courges d’hiver les plus connues.

Les courges d'hiver et leurs bienfaits Des recettes à la courge pour faire soit des potages, des ragoûts ou des muffins abondent et les vertus de la courge sont multiples. Voici nos 25 meilleures recettes. Dans la famille des courges d'hiver, la courge spaghetti, la courge musquée et la courge poivrée sont parmi les plus en demande dans les épiceries. La citrouille est toutefois celle qui emporte la palme d'or en termes de popularité à cause de son lien direct avec la fête de l'Halloween. Pourtant, il y aurait intérêt à la voir autrement qu'un simple accessoire décoratif, car elle regorge de vitamines. Selon Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal, les courges d'hiver les plus nutritives sont les suivantes (et ce, dans l'ordre présenté): la courge musquée, la citrouille, la courge poivrée et la courge spaghetti. Même si les courges possèdent les mêmes vitamines et minéraux, il demeure que chaque espèce possède ses particularités. Plaisirs Santé vous informe sur des bienfaits reliés à chacune des quatre courges évoquées ci-haut.

La courge musquée, ou butternut: la plus nutritive La courge musquée, aussi appelée courge butternut, est reconnue pour sa chair tendre et son parfum unique, qui s'apparente à l'odeur de la noisette. Selon Extenso, elle est aussi celle qui recèle le taux le plus important en vitamine A et C, parmi les courges énumérées précédemment. Au niveau physique, la vitamine A maintient en santé notre vue, notre peau et protège nos muqueuses (voies respiratoires et urinaires) contre les agents pathogènes. La vitamine A contribue aussi à la santé interne de notre organisme, car elle joue un rôle dans la croissance des os et de la reproduction. Quant à la vitamine C, c'est connu, c'est un bouclier de prévention contre le rhume, puisqu'elle renforce le système immunitaire. Aussi, fait intéressant aussi à noter: la présence de vitamine C dans un repas permet de mieux absorber le fer des aliments. La vitamine C fait également partie de la famille des antioxydants, soit des molécules qui réduisent l'oxydation des cellules du corps. En d'autres mots, un antioxydant contribue à la vitalité d'une cellule, car il diminue les risques qu'elle soit affectée ou détruite par le processus naturel d'oxydation relié au vieillissement. Alors quoi de mieux qu'un bon potage à la courge musquée pour vous garder au chaud et loin des microbes tandis que le froid s'installe. Retrouvez notre recette de potage velouté à la courge musquée et à la sauge.