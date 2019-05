Combinaisons alimentaires: 7 bienfaits d’aliments combinés

Afin de profiter au maximum des bienfaits et vertus santé des aliments, essayez les 7 meilleures combinaisons alimentaires.

Fraises : inséparables du beurre d’arachide

La vitamine E est bonne pour les yeux et peut aider à prévenir la dégénérescence maculaire, une cause de cécité. Apprenez-en plus les bienfaits essentiels de la vitamine E. La vitamine C stimule les pouvoirs de la vitamine E et fait en sorte que votre corps soit capable de l’assimiler et d’en tirer un maximum de bénéfices. Pour profiter des vertus des combinaisons alimentaires, jumelez des sources de vitamine C comme les fraises, les agrumes et les tomates, avec une bonne source de vitamine E comme les arachides, les amandes, les graines de tournesol – et les beurres de noix.