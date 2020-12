4 / 6

fizkes/Shutterstock

La peur me fait hésiter

Pendant quelques mois, je me limite à lire sur Facebook les messages du groupe Looped, auquel je me suis joint en janvier 2018 et qui compte quelque 6500 membres dans le monde. Un millier d’entre eux ont adopté la méthode. D’autres, comme moi, sont simplement curieux. Après avoir tant reçu de Loop, Kate Farnsworth a voulu faire sa part pour la communauté: elle est à l’origine de la page Facebook et c’est l’une des deux bénévoles qui passent quotidiennement des heures à mettre à jour les informations, à répondre aux questions et à offrir des conseils.

Ce que j’apprends me fait pourtant hésiter. D’une part, pour que Loop fonctionne, il faut une pompe à insuline qui puisse être piratée et reprogrammée, et elles sont rares: quand l’entreprise Medtronic a constaté une faille dans la sécurité de ses produits, elle en a modifié la conception. Depuis, impossible de mettre la pompe et la MGC en boucle. En d’autres termes, les utilisateurs de Loop doivent dénicher de vieux appareils qui ne sont plus garantis. De plus, ils doivent commander aux États-Unis un RileyLink – un dispositif Bluetooth qui permet à un iPhone de communiquer avec la pompe. Quand le matériel est réuni, ils doivent fabriquer eux-mêmes leur appli Loop.

Je ne sais que répondre à Pina quand elle m’appelle pour m’inviter à participer avec d’autres à une séance de fabrication de Loop qu’elle souhaite organiser avec Kate. Elle mettra à ma disposition une vieille pompe qui peut être piratée. Elle me laissera aussi l’un des RileyLink de sa fille à condition que je le remplace. Le coût total de ce pancréas artificiel qui va changer ma vie? Deux cent cinquante dollars. La générosité de cette femme que je ne connais pas me stupéfie et je la remercie. Mais quand elle me demande de fixer une date, je reste évasif.

Voici 9 symptômes du diabète que les hommes devraient connaître.