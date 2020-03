14 aliments à privilégier quand vous êtes enrhumés

6 / 14 Shutterstock Aliments enrichis en vitamine C Quand on est malade, on n’a pas nécessairement envie de se faire la cuisine. Résistez à la tentation de vous faire livrer des plats. Mangez plutôt des aliments riches en vitamine C, rapides à préparer. «La vitamine C est essentielle pour votre système immunitaire. Or elle se trouve ajoutée à de nombreux aliments; dans la liste des ingrédients, elle apparaît sous les noms d’acide ascorbique ou de conservateur», explique Amy Gorin, propriétaire de Amy Gorin Nutrition dans la région de New York. Elle adore les barres au chocolat noir, cerises et noix de cajou de la marque KIND, qui contiennent 20% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C. Renseignez-vous sur les puissants bienfaits de la vitamine C sur votre santé.

7 / 14 Shutterstock Jus de raisin Concord à 100% Le jus d’orange n’est pas la seule façon de boire de la vitamine C. Pour faire le plein d’antioxydants, Amy Gorin conseille le jus de raisin Concord à 100%; il fait partie des meilleurs jus pour la santé. «Chaque portion de cette excellente source de vitamine C fournit 120% de l’apport quotidien recommandé. Selon des recherches préliminaires, la vitamine C et les nutriments que contient le raisin Concord améliorent la santé du système immunitaire.» Buvez-en ou mettez-en dans des smoothies.