Rhume et grippe: 10 aliments à éviter

Boissons caféinées

Comme l’alcool, les boissons caféinées telles que le café, le thé et les boissons gazeuses peuvent vous déshydrater encore plus. La caféine étant un diurétique, elle nuit à l’hydratation, explique le Dr Sulapas, ce qui prolonge votre temps de récupération. Le fait que la plupart de ces boissons contiennent du sucre, ce qui cause de l’inflammation et rend plus difficile la lutte contre les infections, n’aide pas non plus.