Lutter contre l’anxiété: 10 aliments à éviter

Boissons énergisantes

En ce qui touche la caféine et les boissons énergisantes, ces produits populaires peuvent contenir de la caféine à la fois pure et concentrée. On peut retrouver notamment 200 ml de caféine dans 60 ml de boisson 5-Hour Energy, soit presque l’équivalent d’un café glacé de Starbucks.

Une analyse (2016) des recherches portant sur des boissons énergisantes, publiée dans le Journal of Caffeine Research, dévoile un lien entre ces boissons et des signes de troubles de la santé mentale comme l’anxiété, le stress et la dépression.

Ces boissons énergisantes causeraient plus que de la nervosité. On a relevé une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, ainsi que des variantes dans l’activité électrique du cœur, des AVC et des convulsions, sans oublier l’anxiété et même la psychose, selon le Collège américain de cardiologie. Même si ces conséquences ne sont pas toujours critiques pour la santé, elles ont tout de même fait l’objet d’un avertissement de la part de la Food and Drug Administration (FDA).

