Boire de l’eau: bon pour le corps et le cerveau

Boire de l’eau peut vous éviter beaucoup de problèmes de santé. Puissant élixir pour l’esprit et le corps, voici pourquoi vous devez bien vous hydrater.

L’urine jaune clair ou transparente témoigne d’une bonne hydratation; si elle est plus foncée, il faut sans doute boire plus, mais faites surtout confiance à votre ressenti. L’eau est un puissant élixir pour l’esprit et le corps. Voici comment une bonne hydratation protège la santé.

Vous aurez beaucoup d’énergie

L’eau maintient une circulation régulière des substances nutritives dans les cellules, dont les membranes sont moins perméables quand on est déshydraté. Entraver cette circulation a des conséquences sur les performances physiques et mentales : on se sent amorphe. C’est ce que révèlent des recherches sur l’hydratation menées à l’Université de Caroline du Nord et à l’Université Tufts, aux États-Unis.

