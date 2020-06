Les 10 meilleurs aliments pour s’hydrater (sans boire d’eau)

bitt24/Shutterstock

Des aliments qui hydratent

La déshydratation peut vous faire sentir léthargique et avoir un effet sur la capacité de votre corps à fonctionner de manière optimale, même si vous n’êtes que légèrement déshydraté.

«Cette légère déshydratation peut influencer votre humeur, votre mémoire, votre concentration et votre coordination ainsi que votre niveau d’énergie, explique Amy Scott-MacLean. Vous pourriez aussi souffrir d’un mal de tête et devenir irritable.»

Et ça ne s’arrête pas là… Sur le plan cellulaire, explique-t-elle, les cellules commencent à rétrécir et le sang à s’épaissir quand les reins commencent à retenir l’eau. Il y aura une diminution de la production d’urine et la température du corps tentera de se réguler. « Sans eau, le corps ne sue pas et ne se refroidit pas pendant l’effort, ce qui déclenche une augmentation de la soif.»

Si boire de l’eau reste la meilleure façon de s’hydrater, il existe des aliments à forte teneur en eau qui peuvent également vous aider à augmenter votre apport d’eau quotidien.

