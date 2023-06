7 substituts au lait de vache

3 / 9

Lait de soya

Fabriqué à partir de fèves de soja et d’eau, le lait de soja est riche en protéines (7 g pour 250 ml) et en potassium. Une tasse de boisson de soya non sucré contient 80 calories et 4 g de gras, mais très peu de gras saturé (0,5 g). Il contient également des flavonoïdes, reconnus pour leurs propriétés antioxydantes.

Selon la diététicienne Nicole Fetterly, le substitut au lait de vache le plus courant est le lait de soja. Il ne contient pas de sucre incommodant ni de lactose, naturellement présents dans le lait de vache, qui causent une intolérance digestive chez certaines personnes. Le lait de soja est aussi populaire auprès des gens qui préfèrent éviter les produits d’origine animale pour des raisons éthiques ou morales.

Nicole Fetterly affirme qu’en général, les laits de soja sont une bonne source de protéines, bien qu’ils soient légèrement moins protéinés que le lait de vache. La plupart sont enrichis de calcium et de vitamine D. La teneur en matières grasses se compare davantage au lait 1%, mais il contient moins de gras saturés, car il ne provient pas d’un animal.

L’inconvénient: «Les laits de soja aromatisés peuvent contenir beaucoup de sucre», prévient la diététicienne. Par exemple, cela semble évident quand on achète du lait de soya au chocolat, mais on ne s’attend pas à ce qu’il y ait du sucre dans le lait à la vanille. «Le meilleur choix est le lait non sucré. Recherchez aussi du lait de soja pur. Il faut que les ingrédients soient simplement du soja, de l’eau et certaines vitamines, sans aucun autre additif».

Les types de lait dans le comptoir réfrigéré de votre épicerie auront généralement moins d’agents de conservation que ceux de longue consommation qu’on retrouve sur les tablettes.

Toutefois, les allergies au soja ne sont pas rares, donc si vous n’avez jamais mangé de soja, il serait bon de faire un test avec une très petite quantité.

