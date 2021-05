Hydratation: faut-il boire 8 verres d’eau par jour?

3 / 4

Le rein souverain

Vous vous demandez peut-être pourquoi il en est ainsi. Après tout, beaucoup de gens vous ont dit que vous deviez boire plus et toujours plus.

Parce que l’équilibre de l’eau dans le corps, ou ce que nous, les scientifiques de l’exercice, appelons l’homéostasie, est complexe, et que les mammifères survivent grâce aux ajustements constants que font leurs reins. C’est pourquoi, en matière d’hydratation, les reins font la loi.

Dans chaque rein — nous n’en avons besoin que d’un seul et en avons un de rechange, au cas où — se trouve un réseau de canaux hydriques de type aquaporine-2 (AQP-2) qui réagissent à une hormone appelée arginine vasopressine. Il s’agit de la principale hormone antidiurétique (qui favorise la rétention d’eau) de l’organisme. Elle est sécrétée par le lobe postérieur de l’hypophyse en réponse aux signaux nerveux envoyés par des capteurs cérébraux spécialisés qui détectent les changements subtils de l’équilibre hydrique. Ce sont les organes circumventriculaires.

Les reins procèdent à des ajustements moléculaires en cas de sous-hydratation ou de surhydratation en moins de 40 secondes en réponse à toute perturbation de l’équilibre hydrique.

C’est pourquoi, lorsqu’on boit plus que ce dont le corps a besoin — au-delà de la soif —, on doit rapidement uriner pour évacuer l’excès de liquide. Et si l’on oublie d’apporter sa bouteille d’eau à l’entraînement, on cesse d’uriner pour conserver l’eau du corps. Cette action rapide et coordonnée par le cerveau, les nerfs crâniens et les reins est bien plus efficace et précise que n’importe quelle application, gadget ou recommandation personnalisée.

