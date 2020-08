13 résidus alimentaires l’on devrait manger

MICROSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Pelures de carottes

Vous pelez des carottes pour une recette? Gardez-en la pelure. «Les carottes sont plus douces au goût quand elles sont pelées, mais vous pouvez rincer les pelures pour les cuire avec les fanes», recommande la nutritionniste Bonnie Taub-Dix, auteure d’un livre pour décoder les étiquettes des aliments Read it Before You Eat It. «Les pelures donnent de la saveur et procurent des fibres et du bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A). Comme c’est le cas pour beaucoup de fruits et de légumes, les nutriments sont particulièrement concentrés dans la peau et près de celle-ci.»

