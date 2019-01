11 moyens subtils d’améliorer l’alimentation de votre maisonnée

Avez-vous oublié une de vos meilleures résolutions du Nouvel An, soit de laisser de côté vos gadgets électroniques pour consacrer plus de temps aux gens qui vous entourent ? On prend facilement l’habitude de consulter son compte Instagram en mangeant, mais M me Swinney affirme que, selon une étude récente, lorsque l’esprit se concentre sur autre chose pendant un repas, on a tendance à manger plus longtemps. « Éteignez la télé et les autres appareils électroniques et mettez de la musique relaxante. Dites à la famille que vous préférez vous concentrer sur les gens qui vous entourent pendant le repas. Les appareils électroniques sont une source de distraction et nous avons tendance à manger davantage quand nous avons l’esprit occupé à autre chose », explique-t-elle.

Préparez toujours un hors-d’œuvre de légumes

Qu’il s’agisse d’une fête d’anniversaire, d’une réunion sans façon à la plage ou d’un repas-partage entre amis, il y a toujours un convive qui pense à apporter quelque chose de « santé » à placer entre les croustilles et la trempette. Mme Swinney dit qu’il faut garder la même attitude quand on planifie le menu et commencer chaque repas par des légumes. Crudités, salade verte ou bol de soupe aux légumes au début du repas apaisent la faim, ce qui diminue les portions subséquentes. « La consommation accrue de fruits et légumes aide les enfants et les adultes à atteindre et à maintenir un poids santé, selon les directives canadiennes et américaines. Manger plus de fruits et de légumes ajoute bien sûr des fibres et des nutriments importants pour prévenir certains problèmes chroniques, comme le diabète et les maladies du cœur, explique-t-elle. Même si vous servez ensuite à votre mari son plat favori, il en prendra probablement moins ! Et il se sentira rassasié, ce qui est souvent le reproche des hommes qui essaient d’avoir une alimentation plus saine. »

Appliquez ces astuces pour faire manger des fruits plus souvent à toute la famille.