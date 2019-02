15 preuves que votre emploi ne vous convient plus

7 / 15

Roman Samborskyi / Shutterstock

Vous n’arrivez pas à expliquer votre boulot

Quand on vous demande de parler de votre emploi, vous bafouillez, vous hésitez et, si possible, vous changez vite de sujet. Vous n’arrivez pas à le décrire parce que vous ne savez plus ce qu’il représente pour vous. Aussi, il se peut que vous en ayez un peu honte ou encore que vous ayez peur que les autres vous jugent de rester dans un tel poste. Votre emploi devrait être une source de fierté, ne l’oubliez pas.